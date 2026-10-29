مهرجان كلباء الرياضي الأول يستهدف 5000 مشارك

كلباء في 29 أكتوبر/ وام / كشف مجلس الشارقة الرياضي عن تفاصيل النسخة الأولى من مهرجان كلباء الرياضي 2026، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، خلال الفترة من 6 إلى 14 نوفمبر المقبل، تحت شعار «عش المنافسة... واستمتع بالتجربة»، بمشاركة واسعة من الرياضيين والهواة ومختلف فئات المجتمع، وجوائز مالية تتجاوز 350 ألف درهم.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ، كما شهده سعادة الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان نائب رئيس المجلس وسعادة محمد عبيد الحصان الشامسي أمين عام المجلس ، وسعادة الدكتور سيف أحمد الزعابي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة بجانب أعضاء مجلس الإدارة ، و أعضاء اللجنة المنظمة للحدث وممثلي الجهات المختلفة و وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة .

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار جهود مجلس الشارقة الرياضي لتعزيز مكانة مدينة كلباء وجهةً لاستضافة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، إلى جانب استثمار المقومات الطبيعية والسياحية التي تتمتع بها المدينة لتقديم تجربة رياضية متكاملة تجمع بين المنافسة والاستمتاع بالأجواء المصاحبة.

ويستهدف المهرجان استقطاب أكثر من 5000 مشارك على مدار تسعة أيام.

وشهد اللقاء الإعلامي استعراض الرؤية العامة للمهرجان وأهدافه وبرنامجه الرياضي، إلى جانب تسليط الضوء على البطولات والأنشطة المصاحبة ومواعيد إقامتها، والجهود التنظيمية المبذولة .

ويتضمن البرنامج الرياضي للمهرجان مجموعة واسعة من البطولات التي تتوزع على الألعاب الجماعية والفردية والبحرية والإلكترونية، إلى جانب الأنشطة المجتمعية