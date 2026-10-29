الجامعة العربية تدعو لتعزيز مشاركة المرأة في الوساطة وصنع السلام

القاهرة في 29 أكتوبر /وام/ دعت جامعة الدول العربية إلى تعزيز مشاركة المرأة في جهود الوساطة ومنع النزاعات وتسويتها وصنع السلام، مؤكدة ضرورة سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتنفيذ الفعلي لأجندة المرأة والسلام والأمن، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية التي تشهدها المنطقة العربية.

وأكد السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركة الجامعة في النقاش المفتوح لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أهمية تفعيل الوساطة متعددة المسارات وتعزيز التكامل بين الجهود الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية لتحقيق السلام المستدام.

وفي سياق متصل، نظمت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فعالية رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن أسبوع المرأة والسلام والأمن، لبحث تطوير الشبكات الوطنية للنساء وسيطات السلام وتعزيز دورها في منع النزاعات وتسويتها، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأكدت الوزير المفوض دعاء فؤاد خليفة، مدير إدارة المرأة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الفعالية، أهمية تعزيز دور المرأة العربية في الوساطة وصنع السلام، مستعرضة جهود الجامعة في إنشاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام وتطوير آليات عملها ودعم إنشاء الشبكات الوطنية.

وشددت الجامعة العربية على أهمية حماية النساء والفتيات ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، ومواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين لترجمة أهداف قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات ذات الصلة إلى نتائج ملموسة تدعم مشاركة المرأة في منع النزاعات وبناء السلام.

وام / زي/قر