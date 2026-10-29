سعيد الرقباني: «يوم زايد المؤسس» رسالة وفاء متجددة

الفجيرة في 29 أكتوبر/ وام/ ثمّن معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، التوجيه الكريم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله باعتماد السابع من يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، مؤكداً أن هذا التوجيه يجسد حكمة القيادة الرشيدة ووفاءها للقائد المؤسس، ويعكس حرص صاحب السمو رئيس الدولة على أن يبقى نهج زايد وقيمه وإرثه العظيم حاضراً في وجدان الوطن والأجيال المتعاقبة.

وقال معاليه: «لقد كنا محظوظين بأن عايشنا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعرفنا عن قرب حكمته وإنسانيته وحبه لوطنه وشعبه. وزايد بالنسبة لنا ليس مجرد ذكرى نعود إليها في المناسبات، بل هو حاضر معنا في كل يوم؛ نرى بصماته في الإنسان الذي جعله محور التنمية، وفي البر والبحر اللذين امتدت إليهما أياديه بالعطاء والعمران، وفي تراثنا الذي صانه وحافظ عليه، وفي التعليم الذي أولاه عناية خاصة، وفي كل شبر من أرض الإمارات يحمل شاهداً على رؤيته وعظيم إنجازاته».

وأضاف معاليه: «إن الشيخ زايد، رحمه الله، وإن غاب عنا بجسده، فإن أثره باقٍ في حياتنا، وقيمه راسخة في نفوسنا، وما نعيشه اليوم من خير وأمن واستقرار وازدهار هو امتداد لغرسه المبارك. ومن أعظم نعم الله علينا أن قيّض لهذا الوطن قيادة حكيمة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تواصل المسيرة على نهج زايد، وتصون إرثه، وتمضي بدولة الإمارات نحو آفاق أرحب من التقدم والريادة».

وأكد معاليه أن «يوم زايد المؤسس» ليس مجرد مناسبة وطنية سنوية، بل رسالة وفاء متجددة، وفرصة لتعريف الأجيال بما قدمه هذا القائد العظيم، وترسيخ حقيقة أن زايد سيظل حاضراً بيننا بأعماله ومآثره، وبكل ما غرسه من حب وخير وعطاء في أرض الإمارات وقلوب أبنائها.