شراع يفتح التسجيل لبرنامج رواد المستقبل





الشارقة في 29 أكتوبر / وام / أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" عن فتح باب التقديم لبرنامج "رواد المستقبل" من شركة "نستله " الذي يتولى المركز تقديمه من خلال دورات تدريبية عملية وورش عمل وجلسات إرشاد بإشراف خبراء من "شراع" لمساعدة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو.

ويستقبل البرنامج طلبات التقديم حتى 11 نوفمبر المقبل عبر https://sheraa.ae/nestle-nextgen ويستهدف نحو 200 شاب وشابة من عمر 18 إلى 30 عاماً من طلبة الجامعات والخريجين الجدد ورواد الأعمال في المراحل المبكرة ويمتد البرنامج نحو 10 أسابيع بدءاً من نوفمبر 2026 ينتقل خلالها المشاركون من اختبار جدوى أفكارهم إلى تطوير نماذج الأعمال والاستعداد لدخول السوق.

ويتيح البرنامج التقديم بصورة فردية أو ضمن فرق مع إعطاء الأولوية لطلبات الفرق والأفكار الريادية التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي ويولي اهتماماً خاصاً بمجالات الاستدامة والتصنيع والأغذية والمشروبات وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتغليف والصحة والتغذية.

ويُنفَّذ برنامج "رواد المستقبل" بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" كشريك استراتيجي ومبادرة "تجمّع الإمارات للغذاء" دعماً لأهداف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات موطناً لريادة الأعمال بحلول عام 2031.

وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" تزداد فرص نجاح رواد الأعمال الشباب حين تتاح لهم الأدوات والخبرات لاختبار أفكارهم في السوق وتطويرها إلى حلول يحتاجها العملاء ويُقبلون عليها وهذا ما نعمل على تحقيقه من خلال برنامج "رواد المستقبل" حيث نربط الشباب بالخبرات المتخصصة والمعرفة بالسوق وفرص التعاون التجاري لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة وبناء أسس متينة لشركاتهم ومع ما تتيحه تقنيات الذكاء الاصطناعي من إمكانات نحرص في "شراع" على مساعدة رواد الأعمال على توظيفها في معالجة تحديات فعلية وتطوير حلول ذات جدوى تجارية بما يعزز قدرتهم على النمو والمنافسة والإسهام في الاقتصاد.

وقالت سارة شو المدير التنفيذي لمجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: "إن تمكين رواد الأعمال الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو يشكّل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام. ويجسّد برنامج "رواد المستقبل" رؤية مجرى في أن تسهم ريادة الأعمال في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية حين تنطلق المشاريع من احتياجات السوق الفعلية وتتبنى ممارسات الأعمال المسؤولة منذ تأسيسها ومن خلال هذه المبادرة نعزز دور القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في تحقيق الأولويات التنموية طويلة الأمد لدولة الإمارات.

من جانبه قال رشيد المعلولي المدير الإداري لنستله بمنطقة الساحل العربي من خلال برنامج «رواد المستقبل» نهدف إلى تزويد رواد الأعمال الشباب بالدعم العملي والخبرات والمعرفة بالقطاع التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم الواعدة إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو ومن خلال الجمع بين خبرة نستله في القطاع وخبرة «شراع» في ريادة الأعمال وبدعم من «مجرى» و«تجمّع الإمارات للغذاء» نوفر للمشاركين بيئة تساعدهم على اختبار أفكارهم وتطوير قدراتهم والعمل على حلول تتمتع بفرص حقيقية في السوق ونؤمن في نستله بأن تمكين رواد الأعمال الشباب يُمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دولة الإمارات ويُسهم في تعزيز المواهب والابتكار وروح المبادرة التي ستدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

ويقدّم "شراع" المسار التدريبي للبرنامج على مرحلتين تبدأ الأولى باختيار نحو 50 إلى 60 فريقاً للمشاركة في مرحلة اختبار جدوى الأفكار وتتضمن أربع ورش عمل تفاعلية حضورية بإشراف رواد أعمال من المركز.

وخلال هذه المرحلة تتلقى الفرق تدريباً عملياً يساعدها على تحديد المشكلة التي تسعى إلى معالجتها كما تتواصل مع عملاء محتملين لاختبار أفكارها والتحقق من مدى تلبيتها لاحتياجات السوق.

ويتأهل أفضل 15 فريقاً إلى المرحلة الثانية المخصصة لتسريع المشاريع ويقدّم خلالها "شراع" ورش عمل حضورية وجلسات إرشاد فردية عن بُعد، تركز على تطوير نماذج الأعمال وخطط دخول السوق والجاهزية المالية ومهارات عرض المشاريع وتُختتم هذه المرحلة بيوم للعروض تقدّم خلاله الفرق مشاريعها أمام لجنة تحكيم.

ويشهد يوم العروض الختامي تكريم ثلاثة فرق فائزة بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 150 ألف درهم وتحصل الفرق الفائزة على عضوية شراع والتي تشمل الإرشاد والتواصل مع شبكة شركائه ومجتمع رواد الأعمال إلى جانب المساعدة في إجراءات الترخيص والمتطلبات القانونية اللازمة لتأسيس المشاريع كما تتاح للمشاريع المتميزة فرصة اختبار حلولها بالتعاون مع "نستله".

بتل