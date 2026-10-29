معرض الشارقة للكتاب يستضيف 3 من المبدعين العرب لمناقشة أسرار " الحكاية "

الشارقة في 29 أكتوبر/وام/ يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ45 التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل تحت شعار "من صُنع الحكايات" ثلاثة من المبدعين العرب الذين تنوعت تجاربهم بين التمثيل والتأليف والإخراج والأدب والفنون التشكيلية .

ويستضيف المعرض في جلسة بعنوان "من يملك الحكاية" الفنان والكاتب والمخرج المسرحي اللبناني رفيق علي أحمد والكاتبة والفنانة التشكيلية الكويتية الدكتورة عالية شعيب والفنان والأكاديمي الإماراتي الدكتور حبيب غلوم ليتشاركوا رؤاهم حول صناعة الحكاية والعلاقة بين الكاتب والفنان.

يُعدّ الفنان اللبناني رفيق علي أحمد من الأسماء البارزة في المسرح العربي وتميّز بأعماله في فن "المونودراما" وجمع بين التمثيل والتأليف والإخراج المسرحي وعُرضت أعماله في العديد من الدول العربية والأجنبية وشارك في مهرجانات دولية منها قرطاج وكان وجرش والفجيرة الدولي للمونودراما وألّف مجموعة من المسرحيات وحصد جوائز عديدة منها أفضل ممثل في مهرجان قرطاج الدولي للمسرح وجائزة سعيد عقل و"موركس دور" عام 2025 واختارته مجلة "L’Express" الفرنسية ضمن مائة شخصية تحرك لبنان وهو عضو مؤسس في الهيئة العربية للمسرح وعضو مجلس أمنائها.

وتجمع الكاتبة والفنانة التشكيلية الكويتية الدكتورة عالية شعيب بين البحث الفلسفي والأدب والفنون البصرية وعملت أستاذة لفلسفة الأخلاق بجامعة الكويت بين عامي 1994 و2008 وتناولت في مؤلفاتها قضايا الأخلاق والهوية وأصدرت أعمالاً شعرية وأدبية كما شاركت في معارض تشكيلية فردية وجماعية في الكويت ولبنان وتونس وفرنسا ومصر والمملكة المتحدة.

و يجمع الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم في مسيرته بين التمثيل والإخراج والتأليف والعمل الأكاديمي وشارك في العديد من الأعمال والفعاليات المسرحية ممثلاً ومؤلفاً ومخرجاً ومحاضراً وتولى إدارة مهرجانات خليجية وهو عضو مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية والهيئة العربية للمسرح وعضو مؤسس في مسرح رأس الخيمة الوطني.

وتستضيف الدورة الـ45 نحو 2673 ناشراً وعارضاً من 124 دولة وتقدم 1500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية بمشاركة 106 مبدعين وأدباء من 25 دولة .

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف على الدورة التي تتضمن أيضاً برامج مهنية للناشرين ومؤتمرات متخصصة وفعاليات تفاعلية للأطفال والعائلات.