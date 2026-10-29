6 مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمات "كهرباء الشارقة"

الشارقة في 29 أكتوبر/وام/ ناقشت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في إطار جهودها لتسريع التحول الرقمي وتبني الحلول الذكية،

6 مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية.

شملت المشاريع التي تم اقتراحها ومناقشتها خلال ورشة عمل تفاعلية نظمتها الهيئة ،إدارة المعرفة المؤسسية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الخبرات ونقل المعرفة بين الموظفين وتطوير خدمات توصيل المياه بهدف تسريع الإجراءات وتحسين جاهزية الطلبات والفحوصات ،والخدمات الاستباقية و التحقق من متطلبات الطلبات قبل تقديمها لسرعة إنجازها وتجنب التأخير ،والأمن السيبراني لتعزيز سرعة الاستجابة والتنبيه للحوادث الأمنية والاستهلاك الذكي والاستدامة من خلال تحليل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ، وأتمتة مراجعة طلبات شهادات عدم الممانعة لتسريع مراجعة المستندات وتحسين تجربة المتعاملين.

وتشكّل هذه المشاريع خطوة نحو تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات عملية قابلة للدراسة والتطوير، بما يدعم رؤية الهيئة نحو خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة.