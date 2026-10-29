شرطة دبي وجهاز الرقابة المالية يعززان منظومة النزاهة والشفافية

دبي في 29 أكتوبر / وام / وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع جهاز الرقابة المالية في دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي في مجالات الفحص والتحقيقات المالية والإدارية، وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية، وتطوير القدرات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والاداري، ورفع كفاءة منظومة الرقابة وحماية المال العام، وفقاً للاختصاصات والتشريعات النافذة.

تم توقيع المذكرة على هامش النسخة الثالثة من "مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي"، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار "الرقابة الذكية"، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة.

تعكس المذكرة حرص الجانبين على تطوير نموذج متكامل للتعاون المؤسسي، يستند إلى توظيف الخبرات والإمكانات التخصصية، وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة إجراءات الفحص والتحقيق، ويرتقي بمستويات الكفاءة والدقة في التعامل مع الأدلة والمستندات والبيانات، ويسهم في تعزيز فاعلية الأطر المؤسسية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري.

وتشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات في تحليل الأدلة وحفظ المستندات والبيانات، وتعزيز سلامة الإجراءات الفنية والتوثيقية، إلى جانب تطوير آليات التنسيق في المسائل المتعلقة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تتطلب دعماً فنياً أو خبرات تخصصية، مع الالتزام الكامل بالاختصاصات القانونية لكل جهة والإجراءات المعمول بها.

وتنص المذكرة أيضا على دعم بناء القدرات المؤسسية من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والجلسات الفنية المتخصصة، بما يتيح تبادل الممارسات والخبرات المهنية، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع المسائل ذات الطبيعة الفنية المعقدة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الفحص والتحقيق.