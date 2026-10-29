جامعة أم القيوين وجمعية الإمارات للمحامين تعززان التعاون في المجالات القانونية

أم القيوين في 29 أكتوبر/وام/ وقعت جامعة أم القيوين مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني في المجالات القانونية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة وإعداد كوادر قانونية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل.

تأتي المذكرة في إطار جهود جامعة أم القيوين لتوسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات والجمعيات المهنية المتخصصة، وتعزيز التكامل بين التعليم الجامعي والتطبيق العملي، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية، ويرسخ دور الجامعة في إعداد الكفاءات الوطنية المتخصصة، ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وقّع المذكرة الدكتور هاني عبدالرحمن بكر، نائب مدير جامعة أم القيوين، و المستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاميين و القتنونيين.

تهدف المذكرة، التي تم توقيعها بمقر الجامعة، إلى إرساء إطار للتعاون المشترك في المجالات القانونية والأكاديمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يعزز تبادل المعرفة والتجارب المهنية، ويدعم تنفيذ المبادرات والأنشطة العلمية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل مجالات التعاون إتاحة فرص التدريب العملي لطلبة الجامعة، لاسيما طلبة كلية القانون، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات العلمية المتخصصة، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب المهنية والاطلاع على أفضل الممارسات القانونية، بما يسهم في صقل مهارات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.