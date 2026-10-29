عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الإكوادور ويبحثان تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي روبرتو كوري بيسانتيس، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

واستعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياحية، والثقافية والتعليمية إضافة إلى النقل الجوي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي روبرتو كوري بيسانتيس، مؤكداً عمق العلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور.

وأشار سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين فتحت آفاقاً واسعة للتعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك للبلدين وشعبيهما.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي روبرتو كوري بيسانتيس خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سعادة إبراهيم العلوي سفير الدولة لدى جمهورية بيرو وسفير غير مقيم لدى جمهورية الإكوادور.