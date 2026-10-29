غرفة عجمان تطلق منظومة "ثرا" لدعم الاستثمار وريادة الأعمال

عجمان في 29 أكتوبر/وام/ اختتمت غرفة تجارة وصناعة عجمان فعاليات ملتقى "ثرا كونكت" الأول بالتزامن مع إطلاق منظومة "ثرا" للاستثمار وريادة الأعمال في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية إمارة عجمان للاستثمارات ودعم رواد ورائدات الأعمال وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية مع التركيز على الاقتصاد الصناعي والتحول الرقمي والابتكار

جمع الملتقى نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين في مجالات الاستثمار والابتكار من داخل دولة الإمارات وخارجها بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وبناء الشراكات الاستثمارية.

وأكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان أن إطلاق منظومة ثرا يأتي ترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد تنافسي متنوع يشكل فيه رواد الأعمال والشركات الناشئة محركاً رئيسياً للنمو مشيراً إلى أهمية تطوير بيئة أعمال محفزة تدعم الابتكار وتستقطب الاستثمارات وتواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

وأوضح أن منظومة ثرا تمثل نقلة نوعية في نهج الإمارة تجاه الاقتصاد الجديد من خلال بناء بيئة متكاملة تدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهم وتوفر فرصاً لتطوير الأعمال وتوسيع نطاقها، وتعزز الاستفادة من المقومات الاستثمارية والبنية التحتية والتشريعية التي تتمتع بها دولة الإمارات.

وأشار المويجعي إلى أن اقتصادات الدول باتت تعتمد بصورة متزايدة على الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لما توفره من حلول تسهم في رفع كفاءة الأعمال وتسريع إنجاز المشاريع وتعزيز الإنتاجية والاستثمارات.

ولفت إلى حرص غرفة عجمان على تطوير خدماتها وتقديم حلول رقمية متقدمة تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم نمو القطاع الخاص.

وتضمن الملتقى برنامجاً من الجلسات الحوارية واللقاءات المتخصصة إلى جانب معرض مصاحب للشركات الناشئة أتاح للمشاركين استعراض حلولهم المبتكرة والتواصل المباشر مع المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال بما يدعم تبادل المعرفة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات

واستعرض الملتقى مكونات منظومة ثرا ومبادراتها والفرص التي توفرها لدعم الاستثمار وريادة الأعمال بما يعزز مكانة عجمان جهة جاذبة للمشاريع والاستثمارات ويدعم نمو الشركات الناشئة وتوسعها في الأسواق.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان أن افتتاح مركز ثرا لريادة الأعمال يمثل إضافة نوعية لمنظومة دعم المستثمرين وأصحاب المشاريع ويوفر مساحة لتعزيز قدرات رواد الأعمال وتطوير مشاريعهم بما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي واستدامة النمو.

وأوضحت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يواصل جهوده لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال برنامج تكامل الموجه إلى سيدات الأعمال في القطاع الصناعي والذي يتضمن برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تطوير المشاريع النسائية ومساعدة صاحباتها على الانتقال من الأنشطة التجارية إلى الإنتاج الصناعي وتعزيز حضور المرأة في القطاعات الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

بدورها قالت فاطمة الشحي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان إن المشاركة في افتتاح مركز ثرا و ملتقى ثرا كونكت تأتي ضمن جهود تمكين رائدات الأعمال في الإمارة وتطوير مشاريعهن من خلال تشجيع التحول من الأنشطة التجارية إلى الصناعية بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع.

وأضافت أن برنامج تكامل يستهدف في مرحلته الأولى قطاعات المنسوجات والأغذية والصحة والتجميل من خلال مبادرات تطويرية تهدف إلى دعم صاحبات المشاريع وتعزيز قدراتهن الإنتاجية ومساعدتهن على تطوير منتجاتهن بما يتناسب مع متطلبات القطاع الصناعي واحتياجات السوق.