"ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ " يفتح باب المشاركة بمسابقة "المحيط يجمعنا" للتصوير

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / دعا "مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ"، أكبر مركز متخصص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية، عشاق التصوير الفوتوغرافي في مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة في مسابقة "المحيط يجمعنا" للتصوير الفوتوغرافي، التي ينظمها بالتعاون مع "جوائز أبوظبي البحرية"، لإبراز جمال الحياة البحرية وتنوعها من خلال أعمالهم الفوتوغرافية.

تفتح المسابقة باب المشاركة أمام جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من عمر 10 سنوات فما فوق، وتسلط الضوء على جمال البيئة البحرية وتنوعها في مختلف أنحاء العالم والمنطقة العربية، وتشجع المشاركين على توظيف إبداعاتهم في التصوير الفوتوغرافي لتعزيز الوعي بأهمية تنوع الحياة البحرية وضرورة المحافظة عليها.

تضم المسابقة أربع فئات تتيح للمشاركين تقديم صور توثق الحياة البحرية تحت الماء، والمناظر الطبيعية والبحرية الخلابة، وسيتم تقييم المشاركات وفق مجموعة من المعايير تشمل الإبداع والتأثير البصري، وقدرة الصورة على سرد قصة مميزة وتقديم منظور فريد يعكس ارتباط المصور بالبيئة البحرية.

وتخصص المسابقة فئة الشباب للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً، لإتاحة الفرصة أمام الجيل الجديد للتعبير عن رؤيته الإبداعية لعالم البحار، في حين تقتصر المشاركة في الفئات الثلاث الأخرى على البالغين من عمر 18 عاماً فما فوق.

وتشمل هذه الفئات أيضاً فئة رسالة الحفاظ على البيئة البحرية، التي تتيح للمشاركين تقديم صور تروي قصصا مؤثرة عن الاستدامة والمسؤولية وحماية المحيطات، وفئة الحياة البحرية التي تحتفي بتنوع الأحياء التي تعيش في محيطات العالم.

أما فئة البيئة البحرية في المنطقة العربية فتسلط الضوء على ما تتميز به المنطقة من مناظر طبيعية وبحرية فريدة وتنوع في الحياة فوق سطح الماء وتحته، وتشجع المصورين على إبراز جمالها الطبيعي وأهميتها الثقافية.

وسيتم تكريم 12 فائزاً في المسابقة، مع عرض صورهم الفائزة في "مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" لمدة عام كامل، وإدراجها في التقويم السنوي للمركز لعام 2027.

وسيحصل الفائزون بالمركزين الأول والثاني في مختلف الفئات على مجموعة من الجوائز والتجارب الحصرية، تشمل جولات حصرية للاطلاع على ما يجري خلف الكواليس في "مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ"، وفرصا خاصة للتعرف على "ملقوط" والتفاعل معه في سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي.

تعكس هذه المسابقة التزام "مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" بتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البحرية وإلهام الأجيال القادمة للمساهمة في حمايتها.

ومن خلال تشجيع أفراد المجتمع على استكشاف عالم البحار وتوثيق جماله وتنوعه من منظورهم الخاص، تسعى المسابقة إلى ترسيخ الوعي بأهمية المحيطات وضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ويستمر تلقي طلبات المشاركة حتى 10 نوفمبر المقبل ويمكن معرفة المزيد من المعلومات حول مسابقة المحيط يجمعنا للتصوير الفوتوغرافي وتقديم المشاركات،عبر الرابط التالي:

https://www.seaworldabudhabi.com/en/competition/one-ocean-photo-contest