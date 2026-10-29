دبي تستضيف أول نزال احترافي للملاكم العالمي جيك بول 24 ديسمبر

دبي في 29 أكتوبر/وام/تستضيف دبي يوم 24 ديسمبر المقبل نزالاً لنجم الملاكمة العالمي جيك بول، في أول ظهور احترافي له في الإمارة، ضمن حدث تنظمه شركة «موست فاليوابل بروموشنز» (MVP)، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يعود (بول) إلى الحلبة بعد نحو عام من مواجهته أمام بطل العالم السابق في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا، التي أقيمت في ديسمبر 2025، وتعرض خلالها لكسر في الفك.

يأتي تنظيم الحدث ضمن الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها دبي، بما يعزز تنوع أجندتها الرياضية واستقطابها نجوم الملاكمة والجماهير من مختلف أنحاء العالم.. ومن المقرر الإعلان عن منافس بول والتفاصيل الإضافية للحدث خلال الأسابيع المقبلة.

يمتلك بول سجلاً احترافياً يتضمن 12 فوزاً مقابل خسارتين، منها 7 انتصارات بالضربة القاضية.

وعبر جيك بول عن تطلعه للعودة إلى الحلبة من دبي، مشيراً إلى أن الإمارة تمثل المكان المثالي لبدء فصل جديد في مسيرته الرياضية، بما تتميز به من طموح ورؤية تتجاوز الحدود التقليدية.

من جانبه، أكد سعادة خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهةً عالمية مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، من خلال استقطاب نخبة الرياضيين والمنظمين والجماهير من مختلف أنحاء العالم.