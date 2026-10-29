دائرة التسجيل العقاري بالشارقة تدشن فرعها الجديد في "مويلح"

الشارقة في 29 أكتوبر/وام/ افتتحت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة فرعها الجديد في منطقة "مويلح" استجابةً للطلب المتزايد على الخدمات العقارية في واحدة من أكثر مناطق الإمارة حيوية ونمواً استثماريا وذلك تأكيداً على حالة الانتعاش الاستثنائي والحراك القوي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة وفي إطار استراتيجيتها الممتدة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتقريبها من المتعاملين.

افتتح الفرع سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بحضور سعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير الدائرة وسعادة سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى جانب نخبة من أصحاب المكاتب العقارية وممثلي كبرى شركات التطوير العقاري.

وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي أن افتتاح فرع "مويلح" يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بالعمل المستمر على الارتقاء بالبيئة الاستثمارية وتوفير بنيّة خدمية متطورة تلبّي تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين.