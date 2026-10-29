زايد بن حمد آل نهيان يستقبل اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور

دبي في 29 أكتوبر/وام/استقبل معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيس بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، يرافقه عمر البشر، عضو اللجنة العليا، وأحمد الحمادي، رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة.

اطلع معاليه خلال اللقاء على تقرير استعدادات النسخة الثانية من البطولة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل في مملكة البحرين الشقيقة، وما أُنجز من أعمال تنظيمية وتنسيقية خلال الفترة الماضية وما تضمنه التقرير من نتائج الاجتماعات الدورية مع سفارة دولة الإمارات في البحرين واللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، لمتابعة الجوانب الفنية والإدارية وضمان جاهزيتها لاستضافة الحدث.

وأكد معاليه أهمية مواصلة المسيرة المتميزة للبطولة، التي تتنقل سنوياً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، بما يرسّخ دور دولة الإمارات في الارتقاء بهذه الرياضة وتوسيع انتشارها عالمياً.

وثمّن معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها الدائم بالرياضات الأصيلة، وما وفّره هذا الدعم من أساس قوي لانطلاقها نحو العالمية.

وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، التي أُطلقت بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تجسّد رؤية سموه وحرصه على صون الموروث الأصيل والارتقاء برياضة سباقات الصقور، وتعزيز مكانتها وحضورها على الساحة العالمية.

واستعرض سعادة راشد بن مرخان خلال اللقاء تقرير النسخة الأولى من البطولة، التي أُقيمت في دولة الكويت العام الماضي، وشهدت مشاركة 200 صقّار بـ270 صقراً على مدار 4 أيام، وأسفرت عن نتائج متميزة.