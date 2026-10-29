جامعة الشارقة ورابطة المستشارين القانونيين للشركات تتعاونان بمجال التعليم والتدريب القانوني

الشارقة في 29 أكتوبر/وام/ وقعت جامعة الشارقة ورابطة المستشارين القانونيين للشركات اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم التطوير المهني والأكاديمي للمستشارين القانونيين وطلبة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقع الاتفاقية من جانب جامعة الشارقة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب المدير لشؤون المجتمع وماريا سكالين رئيسة رابطة المستشارين القانونيين للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تركز الاتفاقية على التعاون المشترك في تطوير وتقديم برامج تعليمية وورش تدريبية متخصصة تتناول عدداً من المجالات المهمة منها حوكمة الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ وقوانين العمل وحقوق الملكية الفكرية إلى جانب تبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية.

وتتيح الاتفاقية لطلبة جامعة الشارقة الاستفادة من الفرص التدريبية وحضور فعاليات ومؤتمرات الرابطة إضافة إلى تزويدهم بموارد التطوير الوظيفي المتاحة وفرص التواصل المهني مع الخبراء والمؤسسات القانونية.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون بالجامعة، والدكتور شادي الشديفات مساعد العميد للدراسات العليا، والدكتور أحمد الشقنقيري عضو مجلس إدارة الرابطة.