اختتام منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر

الشارقة في 29 أكتوبر/وام/ اختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أعمال الدورة الثالثة عشرة من "منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر" التي عقدت في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي تحت شعار "اتجاهات جديدة في عالم السياحة" بمشاركة مجموعة مميزة من صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء وقادة القطاع السياحي من داخل الدولة وخارجها.

تنوّعت أعمال المنتدى بين عروض رئيسية وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية رسمت معاً ملامح المرحلة المقبلة للقطاع السياحي عبر ثلاثة محاور رئيسية هي المرونة والابتكار والتعليم وتناولت النقاشات قراءة اقتصادية في مستقبل السياحة وسبل القيادة في زمن التحديات وبناء وجهات أكثر قدرة على التكيّف إلى جانب البنية التحتية المستدامة وسياحة الأعمال والفعاليات وغيرها .

وسلّطت الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل سمعة الوجهات وقيمة التراث الحي في إثراء تجربة الزائر وأهمية إعداد كفاءات سياحية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وفي إطار محور التعليم وقّعت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" على هامش المنتدى اتفاقيةً لإطلاق برنامج "قيم ابدأ" وهو برنامج تدريبي سياحي طوّره "شراع" و يوفّر منصة إلكترونية متاحة على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية .

يستهدف البرنامج رواد الأعمال من المهتمين في مجال السياحة وعددا غير محدود من المستخدمين بموجب ترخيص مدته عام واحد على أن يتولى "شراع" التعريف به لدى شركائه من الجامعات.

وقّع الاتفاقية الشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة و سعادة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" بحضور سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري وسعادة نجلاء المدفع نائب رئيس مركز شراع.

وناقشت حلقة شبابية عقدت في مساحة مخصصة وسط منطقة معرض الشركاء .. سبل توظيف الشباب للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع السياحة مع الحفاظ على هوية الشارقة بمشاركة سعادة محمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" و الدكتورة أسماء محمد حسّوني مديرة المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وجاسم العبيدلي مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب وفاطمة سالم الشويهي رئيس قسم الإرشاد الثقافي في "قلب الشارقة" وأنس علي رائد الأعمال والمتخصص في الذكاء الاصطناعي والمهندس حامد البستكي عضو مجلس الشارقة للشباب.

و شهدت فعاليات المنتدى عرضا رئيسيا بعنوان "اقتصاد يصنع المستقبل" قدّمه آرون جولدرينغ الخبير الاقتصادي الرئيسي في "أكسفورد إيكونوميكس" و جلسة حوارية بعنوان " القيادة في زمن التحديات" بمشاركة إيان فيليبس الرئيس التنفيذي لمجموعة "الشارقة الوطنية للفنادق" وكلاوس عثمان الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد لإدارة الضيافة ويفغيني بافلوف المدير العام لـشركة يانغو للإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "يانغو آدز".

وتواصلت الفعاليات بجلسة حوارية بعنوان "بناء وجهات سياحية مرنة" شارك بها سعادة عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبسمة الفهيم مستشار تطوير سياحي في وزارة الاقتصاد والسياحة تلتها جلسة بعنوان "بنية تحتية لمستقبل مستدام" بمشاركة المهندسة خولة الهاشمي الرئيس التنفيذي للمشاريع في "شروق" وأميت أرورا الرئيس التنفيذي للعمليات في "أرادَ" ومأمون حميدان الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة "ويجو"».

وبالتزامن مع جلسات المسرح الرئيسي ضم البرنامج المصاحب للمنتدى جلستين جانبيتين الأولى بعنوان "التراث الحي: الاستثمار وسرد القصص وتنمية المجتمعات" بمشاركة الدكتور عبدالعزيز المُسلَّم رئيس معهد الشارقة للتراث والدكتور زكي أصلان أستاذ ممارسة العمارة والتخطيط الحضري في الجامعة الأميركية بالشارقة والدكتور إسلام نوفل أستاذ مساعد واستشاري في المتاحف والتراث الرقمي من جامعة الشارقة والثانية بعنوان "استشراف مستقبل التعليم والابتكار السياحي: الذكاء الاصطناعي والتراث الرقمي والتجارب الغامرة للزوار" بمشاركة لويس نيكولاس باريوس المدير الإقليمي للابتكار والتعليم والاستثمار من منظمة الأمم المتحدة للسياحة و الدكتور أوميت تشالي مدير مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبنية التحتية المتصلة من الجامعة الأميركية في الشارقة.

وتضمن البرنامج أيضا ورشتي عمل لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الأولى حول السياحة الميسّرة بعنوان "من التحديات إلى الحلول: نحو وجهات وسياحة أكثر شمولاً" والثانية حول التعليم السياحي بالإضافة إلى ورش عمل حول "الذكاء الاصطناعي وسمعة الوجهات: تحويل تجارب الزوار إلى رؤى استراتيجية للسياحة" و"من الالتزام إلى الاعتماد: رحلة التحول نحو فنادق مستدامة" و"صوت السياحة: تحويل الموسيقى إلى تجربة للزائر وقيمة للعلامة التجارية ونمو للأعمال".

ونظّمت الهيئة خلال المنتدى فعالية "اطبخ" التي احتفت بالتراث والمطبخ الإماراتي عبر تجربة طهي تفاعلية للضيوف أبرزت ثراء النكهات المحلية بأساليب مبتكرة في تقديم الأطباق وبقصص مستمدة من الموروث الغذائي الأصيل .