مجموعة تدوير وشركاتها تحصد 3 جوائز ذهبية

أبوظبي في 29 أكتوبر/وام/حصدت مجموعة تدوير وشركاتها 3 جوائز ذهبية ضمن جوائز الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير (ميوار 2026 MEWAR)، تقديراً لإنجازاتها في مجالات جمع النفايات وإدارة المخلفات الزراعية وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

فقد فازت شركة "تجميع"، التابعة للمجموعة والمتخصصة في خدمات جمع النفايات، بالجائزة الذهبية عن فئة "التميز في جمع النفايات"، فيما حصدت حملة "مزارعنا المستدامة" التي أطلقتها المجموعة لتعزيز الإدارة المسؤولة للمخلفات الزراعية، الجائزة الذهبية عن فئة "أفضل مبادرة لتحويل النفايات عن المطامر والحد منها – القطاع الحكومي".

و نالت شركة "إنفايروسيرف"، المتخصصة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والمملوكة بالشراكة بين مجموعة تدوير و"دي إتش للاستثمارات"، الجائزة الذهبية عن فئة "أفضل شركة لإعادة تدوير النفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات".

وتُكرّم جوائز "ميوار" الإنجازات المتميزة والابتكارات وأفضل الممارسات في قطاعات إدارة النفايات وإعادة التدوير واسترداد الموارد في منطقة الشرق الأوسط، وتحتفي بالمؤسسات والمبادرات التي تسهم في تعزيز الاستدامة ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وتسلط هذه الجوائز الضوء على جهود مجموعة تدوير في ربط الممارسات المسؤولة لإدارة النفايات بالبنية التحتية والخدمات اللازمة لإعادة الاستفادة من المواد والموارد، بما يدعم مستهدفات إمارة أبوظبي الرامية إلى تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المكبات بحلول عام 2031.

وبهذه المناسبة، قال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير إن هذه الجوائز تعكس إسهامات فرق عملنا وشركائنا في مختلف جوانب منظومة إدارة النفايات، وسنواصل تطوير هذه القدرات وترسيخها، بما يترجم طموحنا في تحويل النفايات إلى فوائد ملموسة للمجتمعات التي نخدمها.