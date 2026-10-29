64 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة تشارك في السباق التجريبي الـ5 بالموسم الجديد

دبي في 29 أكتوبر/وام/ أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 64 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 9 أشواط لمسافة 1000 متر بالسباق التجريبي الخامس في الموسم الجديد 2026-2027، مساء أمس على مضمارميدان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن السباق التجريبي الخامس شهد مستويات تنافسية كبيرة، لـ 37 من الخيول العربية الأصيلة، من بينها 26 خيلا لم تفز في السباقات، بينما شاركت 11 خيلا في أشواط مفتوحة، كما تنافست في السباق 27 من الخيول المهجنة الأصيلة، منها 20 لم تفز في السباقات، و7 في أشواط مفتوحة.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في الهيئة إن السباقات التجريبية تحقق نجاحا متزايدا في كل مضمار، بمشاركة واسعة من الخيول والملاك والمدربين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إقامتها في عدد من المضامير بالدولة في الموسم الجديد.

وأكد حرص الهيئة على تطوير السباقات التجريبية، والعمل على توفير بيئة محفزة لنجاحها، والإسهام في تعزيز جاهزية الخيول، ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الفنية والتنظيمية.