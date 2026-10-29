اتحاد القوس والسهم يعلن مشاركة الكعبي وآل علي في أولمبياد داكار للشباب

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ يشارك اللاعب خليفة الكعبي واللاعبة هدى آل علي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، المقررة في الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 13 نوفمبر المقبل.

وقالت هند الحوسني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم إن لاعبي منتخبنا الوطني أكملا جميع التجهيزات الفنية والبدنية، تمهيدا للسفر إلى داكار يوم 3 نوفمبر المقبل، بطموحات كبيرة لإظهار المستويات الفنية المميزة، وتأكيد التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة.

وأوضحت أن مسيرة الكعبي وزميلته هدى آل علي كانت مميزة في البطولات المحلية والخارجية، بنتائج تنافسية، وقدرات عالية، مكنتهما من التأهل بعد حصادهما المميز في بطولتي العالم للشباب بكندا 2025، وأوروبا بسلوفينيا 2025، والبطولة العربية بتونس 2025.

ونوهت الحوسني إلى حرص الاتحاد على تنفيذ البرامج النوعية والتطويرية للارتقاء بقدرات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، والمحافظة على مسيرة النتائج التي تحققت مؤخرا في بطولة غرب آسيا الثالثة وحصد 30 ميدالية.