حمدان بن زايد يدشِّن مركز حفظ البذور التابع لهيئة البيئة – أبوظبي بمنطقة الظفرة

أبوظبي في 29 أكتوبر/وام/ افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، مركز حفظ البذور التابع للهيئة في منطقة الظفرة، والذي يُعنى بحفظ بذور النباتات المحلية وإكثارها بالطرق المستدامة، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي ودعم برامج تأهيل الموائل الطبيعية.

واطلع سموّه خلال جولته في المركز على مرافقه المتطورة، التي تضم أربع غرف تبريد بسعة تخزينية تتجاوز 8 أطنان من البذور، صُمِّمت لحفظ البذور لمدة تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب مختبرات متخصصة في الأبحاث وفحوصات الإنبات تضم 24 جهازاً حديثاً، من بينها جهاز يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصوير البذور وتقييم جودتها.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: "يجسّد هذا المركز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في صون الموارد الطبيعية لدولة الإمارات، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال القادمة وفي أبوظبي، نترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، بما يعزز قدراتنا على حماية النباتات المحلية وإعادة تأهيل موائلها الطبيعية، وبناء نظم بيئية أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، ويضمن الحفاظ على موروثنا الطبيعي واستدامته للأجيال القادمة".

يأتي افتتاح المركز في إطار الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لحماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات في صون إرثها الطبيعي، وتطوير المبادرات الوطنية الرامية إلى إكثار النباتات المحلية وإعادة تأهيل موائلها الطبيعية.

وزار سموّه المشتل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من نصف مليون شتلة سنوياً، ويضم ثلاثة أنظمة ري آلية تعزز كفاءة استخدام المياه من خلال جمع المياه الفائضة عن ري الشتلات وإعادة استخدامها.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: "من خلال تكامل دور مركز حفظ البذور في منطقة الظفرة مع مركز المصادر الوراثية النباتية، تمتلك أبوظبي اليوم الإمكانات العلمية والقدرات اللازمة للانتقال من حماية الموائل الطبيعية إلى إعادة تأهيلها على نطاق واسع لنرسّخ بذلك معايير جديدة لصون التنوع البيولوجي وحماية الموائل الطبيعية، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، ومواصلة تبادل المعرفة والخبرات مع شركائنا الذين يواجهون تحديات بيئية مماثلة".

يُعد (مركز حفظ البذور) في منطقة الظفرة مكمّلاً لدور مركز المصادر الوراثية النباتية في منطقة العين، الذي افتتحه سموّه عام 2024 بهدف حفظ التنوع الوراثي للنباتات في دولة الإمارات لمدة تصل إلى 100 عام.

وفي حين يتولى مركز المصادر الوراثية النباتية حفظ هذا التنوع على المدى الطويل، يركز مركز حفظ البذور على إكثار النباتات المحلية وحفظ بذورها، لدعم مشاريع إعادة تأهيل الموائل الطبيعية في الإمارة.

ويعمل المركزان ضمن منظومة متكاملة تجمع بين معايير حفظ الموارد الوراثية والاستفادة منها في برامج تأهيل الغطاء النباتي، بدءاً من جمع البذور وحفظها، وصولاً إلى إكثار النباتات المحلية وإعادة زراعتها في موائلها الطبيعية.

ويسهم المركز في تحقيق مستهدفات "سياسة صون واستعادة التنوع البيولوجي في أبوظبي"، و"الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031"، وأهداف "الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2030" ويعكس افتتاحه التزام الإمارة بصون تراثها الطبيعي، ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في استدامة النباتات المحلية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي.

حضر التدشين الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة محمد علي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، وسعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي وعدد من المسؤولين.