شُرطة الشارقة تستعرض خدماتها السياحية بالمنتدى الدولي للسياحة والسفر

الشارقة في 29 أكتوبر/ وام / شاركت القيادة العامَّة لِشرطة الشَّارقة ممثلةً بالشرطة السياحية في منتدى الشارقة الدُّولي للسياحة و السفر الذي أُقيم في مركز الجواهر لِلمناسبات والمؤتمرات وذلك في إطار جهودها الرَّامية إلى تعزيز منظومة الأمن السِّياحيّ، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ ومُطمئنةٍ لِلزوار والسياح وتطوير الخدمات الشُّرطية بما يُواكب النُّموّ المُتسارع لِلقطاع السِّياحيّ في الإمارة، بوصفها وجهةً سياحيةً وثقافيةً رائدةً على مستوى المنطقة والعالم.

وأكَد اللواء عمر أحمد بالزود مدير عام الإدارة العامَّة لِلأمن الجنائي والمنافذ بشرطة الشَّارقة أنَّ مُشاركة القيادة العامَّة في المنتدى تأتي تجسيدًا لِحرصها على تعزيز التَّكامُل المؤسسي وتوسيع آفاق التَّعاون مع الجهات الحكوميَّة والمؤسَّسات المعنية بالقطاع السِّياحيّ مُشيرًا إلى أنَّ استحداث الشُّرطة السِّياحيَّة يعكس اهتمام القيادة العامَّة بتطوير منظومةٍ أمنيَّةٍ مُتخصِّصةٍ تستجيب لاحتياجات الزُّوار والسُّيَّاح وتُواكب التَّطوُّر السِّياحيّ الذي تشهده إمارة الشَّارقة.

وأضاف أنَّ تطوير منظومة الأمن السِّياحيّ يمثل أحد التَّوجُهات الدَّاعمة لِتعزيز جودة الحياة الأمنيَّة في الإمارة من خلال ترسيخ مفاهيم الأمن الاستباقيّ ورفع كفاءة الاستجابة وتعزيز الشَّراكات الإستراتيجيّة مع المؤسَّسات السياحية مؤكدًا أنَّ التَّكامل بين الجهات الأمنيَّة والقطاع السِّياحي يشكل ركيزةً أساسيَّةً في توفير بيئةٍ سياحية آمنة ومُستدامة..

وأوضَح أنَّ التَّكامل بين الأجهزة الشُّرطيَّة والمؤسَّسات السِّياحيّة ركيزةً أساسيَةً في تطوير تجربةٍ سياحية آمنة من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز التَّنسيق مع الفنادق والمُنشآت السياحية والجهات المُنظِّمة لِلفعاليات وصولًا إلى خدمات أمنية تتَّسم بالكفاءة وسُرعة الاستجابة.

وتضمَّنت مُشاركة شُرطة الشَّارقة استعراض أبرز اختصاصات وخدمات الشُّرطة السِّياحيَّة وفي مُقدمتها تسيير الدَّوريات الأمنيَّة في المناطق السِّياحيَّة ومواقع الفعَّاليات إلى جانب تعزيز التَّنسيق مع الجهات الحكوميَّة والمُنشآت السِّياحيَّة والفنادق لِتأمين الفعَّاليات والمواقع السِّياحيَّة المُختلفة ونشر الوعي بالقوانين والإرشادات الوقائيَّة الواجب اتِّباعها بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمنيّ فضلًا عن توفير الدَّعم والإرشاد لِلسُّيَّاح واستقبال استفساراتهم وبلاغاتهم غير الطَّارئة عبر الرَّقم (901)، بما يُعزِّز جَودة الخدمات الأمنيَّة المُقدَّمة لهم.