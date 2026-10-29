سفيرة الإمارات تقدم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزير خارجية الأرجنتين

بوينس آيرس في 29 أكتوبر/وام/ قدّمت سعادة حفصة عبدالله العلماء نسخة من أوراق اعتمادها سفيرةً لدولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين إلى معالي بابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين، في قصر سان مارتين بالعاصمة بوينس آيرس.

ونقلت السفيرة تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب الأرجنتين الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل معاليه سعادة العلماء تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وتمنّى معاليه لسعادتها التوفيق في أداء مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها بما يُسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبها، أعربت سعادة العلماء عن اعتزازها بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الأرجنتين، وأكدت حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بما يدعم أواصر الصداقة.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين وبحث سُبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين وشعبيهما الصديقين.