بطولة الإمارات الكبرى للبندقية والمسدس تنطلق بالشارقة 20 نوفمبر

دبي في 29 أكتوبر /وام/ اعتمد اتحاد الإمارات للرماية تنظيم بطولة الإمارات الكبرى لرماية البندقية والمسدس الهوائي (10 أمتار) لفئات الناشئين والناشئات والمبتدئين والمبتدئات في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل، على ميادين نادي الشارقة الرياضي، ضمن منافسات الموسم الرياضي.

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم، أن النسخة الثالثة من البطولة تقام بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي الشارقة الرياضي، في إطار الجهود المستمرة لدعم رياضة الرماية، وتعزيز حضورها في المشهد الرياضي الإماراتي، والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة.

وأوضح أن البطولة تتيح مشاركة أوسع لطلبة المدارس، بما يسهم في استقطاب واكتشاف المواهب الواعدة، في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته النسختان الأولى والثانية من بطولات الموسم الحالي، إلى جانب مشاركة اللاعبين واللاعبات المحترفين من مختلف الأندية.

وأشار إلى أن منافسات البطولة تقام على مدار ثلاثة أيام، وفق الفئات المعتمدة في اللائحة الفنية، بما يتيح للاعبين تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الرياضية ويتضمن اليوم الأول فحص المعدات وإقامة مسابقات الناشئين والناشئات، فيما يشهد اليوم الثاني منافسات البندقية والمسدس للمبتدئات، ويخصص اليوم الثالث لمنافسات البندقية والمسدس للمبتدئين.