الجناح الوطني لدولة الإمارات يختتم مشاركته بـ"سوفكس الأردن 2026"

العقبة في 29 أكتوبر /وام/ اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات ،اليوم، مشاركته في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة "سوفكس الأردن 2026"، الذي أُقيم في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات، بعدما استقبل 4514 زائراً على مدى ثلاثة أيام.

وشهدت المشاركة استعراض تقنيات ومنتجات دفاعية وأمنية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة إيدج والمركز الأردني للتصميم والتطوير، إلى جانب لقاءات مع الوفود العسكرية وممثلي المؤسسات والشركات الدولية لبحث فرص التعاون.

أُقيم الجناح بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وضم مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara)، إلى جانب مجلتي "درع الوطن" و"الجندي" المتخصصتين في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

ووفّر الجناح منصة وطنية موحدة أتاحت للجهات المشاركة عرض قدراتها الصناعية والتكنولوجية، والتواصل المباشر مع الوفود العسكرية وممثلي الحكومات وقادة القطاع.

وشهد الجناح زيارة الأمير فيصل بن الحسين في اليوم الأول والذي تجول في أرجائه واطّلع على المنتجات والتقنيات والحلول المعروضة، وزاره في اليوم الثاني رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الذي اطّلع على الحلول الدفاعية والأمنية التي تقدمها الجهات الإماراتية المشاركة.

واستقبل الجناح خلال أيام المعرض وفوداً عسكرية وأمنية من دول عربية وأجنبية عدة، تعرّفت على المعروضات وناقشت مع ممثلي الجهات المشاركة تطبيقاتها في مجالات الدفاع والأمن، فيما بلغ عدد زوار الجناح في اليوم الختامي 1832 زائراً، و في اليوم الأول استقبل 1105 زوار و1577 زائراً في اليوم الثاني.

وعلى صعيد التعاون الصناعي، وقّعت مجموعة إيدج في اليوم الأول مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، لبحث مجالات التعاون المحتملة واستكشاف فرص العمل المشترك مستقبلاً، بما يدعم تطوير العلاقات الصناعية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية.

وعقدت مجموعة إيدج، ومجموعة ملتي ليفل، ونيكوماتيك، وحبارى للدفاع والأمن خلال أيام المعرض اجتماعات مع الوفود والجهات الزائرة، بحثت خلالها فرص التعاون وسبل الاستفادة من الحلول والتقنيات المعروضة.

وأبرزت المعروضات تنوع القدرات والخبرات التي تجمعها المشاركة الإماراتية، إذ استعرضت مجموعة إيدج حلولاً في الأنظمة ذاتية التشغيل والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني وتقنيات الضربات الدقيقة، وقدمت مجموعة ملتي ليفل منصة للطائرات المسيّرة، فيما عرضت نيكوماتيك حلول الربط والتوصيل والتكامل الهندسي المخصصة لتطبيقات الطيران والفضاء والدفاع.

واستعرضت حبارى للدفاع والأمن نظام "بريسر" (Bracer™) للاتصالات التكتيكية عبر الأقمار الصناعية، ومنظومة "أوبسيديان" (Obsidian™) لمواجهة الطائرات المسيّرة، إضافة إلى الأنظمة الروبوتية وأنظمة الأهداف ذاتية التشغيل وحلول التدريب والمحاكاة.

وفي إطار الترويج للمعارض الدفاعية والأمنية التي تنظمها مجموعة أدنيك في أبوظبي، عقدت كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابعة للمجموعة، خلال أيام المعرض اجتماعات مع ممثلي الشركات والجهات الدولية، للتعريف بالدورات المقبلة وبحث فرص المشاركة فيها.

وشملت اللقاءات الترويج لدورة عام 2027 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" (IDEX) ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" (NAVDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC) المصاحب لهما، إلى جانب معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس" (UMEX)، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار" (ISNR)، واستعراض ما توفره هذه الفعاليات من فرص للتواصل بين العارضين والوفود والمتخصصين.

وبهذه المشاركة يطوي الجناح موسم حضوره في المعارض الدفاعية الدولية لعام 2026، بعدما أتاح للجهات المشاركة عرض منتجاتها أمام جمهور متخصص، وبحث فرص التعاون الصناعي والتقني مع المؤسسات والشركات الدولية، والتعريف بالمعارض الدفاعية والأمنية التي تنظمها مجموعة أدنيك في أبوظبي.

ويُقام معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة "سوفكس الأردن" كل عامين تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمشاركة وفود عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين وشركات مصنّعة وممثلي الصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف أنحاء العالم.