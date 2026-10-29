ريان ملحان يمثل الإمارات في منافسات الريشة الطائرة بأولمبياد داكار

داكار في 29 أكتوبر/ وام/ يمثل اللاعب ريان ملحان منتخب الإمارات للريشة الطائرة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، التي تنطلق يوم 31 أكتوبر الجاري.

وأوقعت القرعة اللاعب ريان ملحان، المصنف الثالث في مجموعته، ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب لاعبين من السويد وماليزيا واليونان، في منافسات فردي الرجال.

تأتي مشاركة (ملحان) الذي وصل اليوم الى داكار، في إطار حضور الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية، وسعي لاعبي الإمارات إلى تحقيق نتائج مشرفة واكتساب الخبرات التنافسية في واحدة من أبرز البطولات الرياضية المخصصة لفئة الشباب.