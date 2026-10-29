منتخب الإمارات يواجه هندوراس وسوريا استعداداً لكأس آسيا

دبي في 29 أكتوبر/وام/ اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم برنامج إعداد منتخبنا الوطني خلال فترة التوقف الدولي من 9 إلى 17 نوفمبر المقبل، استعداداً لنهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في المملكة العربية السعودية، ويتضمن خوض مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخبي هندوراس وسوريا، ضمن معسكر داخلي في أبوظبي.

على أن يواجه منتخب الإمارات نظيره الهندوراسي يوم 13 نوفمبر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، فيما يلتقي منتخب سوريا يوم 17 من الشهر نفسه على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ويلعب منتخب الإمارات في نهائيات كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام واليمن.

ومن المقرر الإعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر خلال الأيام المقبلة، ويواصل الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش متابعة أداء اللاعبين الدوليين في المسابقات المحلية والخارجية، تمهيداً لاختيار القائمة.