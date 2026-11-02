"أديبك 2026": إيطاليا ثاني أكبر مورّد لمعدات النفط والغاز إلى الإمارات

أبوظبي في 2 نوفمبر/وام/ كشفت الوكالة الإيطالية للتجارة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" أن إيطاليا أصبحت ثاني أكبر مورّد لمعدات النفط والغاز إلى دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت حصتها من السوق إلى 17.3%، مقارنةً بـ9.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت قيمة صادراتها من هذه المعدات إلى الدولة 188.5 مليون يورو.

وتركّز دورة هذا العام على استقطاب الاستثمارات لتطوير منظومات طاقة مرنة وذكية، حيث سيربط الجناح الوطني الإيطالي الشركات الإيطالية بكبرى شركات الطاقة ومطوّري المشاريع وصنّاع القرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وقال سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، إن العلاقات بين إيطاليا والإمارات تستند إلى عقود من التعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات والابتكار، وتشكل الطاقة أحد أبرز ركائزها، ويمتد تعاوننا ليشمل قطاعي النفط والغاز والطاقة النظيفة، فيما يسهم معرض أديبك في تحويل هذا التعاون إلى مشاريع ملموسة، ويعكس حجم المشاركة الإيطالية هذا العام ثقة القطاع الصناعي الإيطالي بدولة الإمارات العربية المتحدة كشريك طويل الأمد، وحرصنا على الإسهام في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة.

ووفقاً لبيانات الوكالة الإيطالية للتجارة، بلغت قيمة صادرات إيطاليا إلى دولة الإمارات من المعدات المرتبطة بقطاع النفط والغاز، بما يشمل أنابيب نقل النفط والغاز، وأنابيب التغليف والحفر، والتوربينات الغازية والضواغط، 378.5 مليون يورو في عام 2025، وفي العام ذاته، سجّل سوق المعدات الإماراتي لهذه المنتجات نمواً بنسبة 38.6%، لتصل قيمته إلى 3.97 مليار يورو، فيما احتلت إيطاليا المرتبة الرابعة بين الدول المورّدة إلى السوق الإماراتية.

وقال فاليريو سولداني، المفوّض التجاري الإيطالي ومدير مكتب الوكالة الإيطالية للتجارة في دبي، إن مشاركة إيطاليا في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" تعكس ما تتمتع به الصناعة الإيطالية من خبرات متقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز، كما تؤكد أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها سوقاً ذات أولوية للشركات الإيطالية ومع مشاركة أكثر من 169 شركة إيطالية، من بينها 52 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن الجناح الوطني الإيطالي، تسجّل إيطاليا حضوراً بارزاً في المعرض.

وتتيح مشاركة الشركات الإيطالية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" فرصاً جديدة للتوسع في مجالات مرتبطة بالتحول في قطاع الطاقة، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية والهيدروجين والتقنيات منخفضة الانبعاثات، بما يعزز حضور الحلول التقنية الإيطالية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتنظم الوكالة الجناح الوطني الإيطالي هذا العام بالتعاون مع أربع جمعيات صناعية إيطالية هي اتحاد الجمعيات الإيطالية للصناعات الميكانيكية والهندسية، والاتحاد الوطني للشركات الكهروتقنية والإلكترونية، والجمعية الإيطالية لهندسة المنشآت الصناعية، والاتحاد الإيطالي لتقنيات ومكوّنات الميكاترونكس للطاقة المائعة ونقل القدرة والأتمتة الذكية والتحكم في المنتجات والعمليات الصناعية.

تهدف المشاركة الواسعة لهذه الجمعيات في "أديبك 2026" إلى توسيع فرص وصول الشركات الإيطالية إلى الأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية في قطاع الطاقة.

وقال بيترو ألميتشي، رئيس اتحاد الجمعيات الإيطالية للصناعات الميكانيكية والهندسية، إن الشركات الإيطالية العاملة في قطاع الهندسة الميكانيكية تقدم تقنيات متطورة وخبرات تخصصية إضافة إلى جودة المنتجات الإيطالية المعروفة عالمياً تحت شعار "صُنع في إيطاليا"، عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، وتؤدي أعمال هذه الشركات دوراً أساسياً في تطوير منظومات طاقة أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة.

من جانبه، قال ماركو فيرارا، مدير الاتحاد الإيطالي لتقنيات ومكوّنات الميكاترونكس للطاقة المائعة ونقل القدرة والأتمتة الذكية والتحكم في المنتجات والعمليات الصناعية، إن هذا المعرض يجمع تحت سقف واحد قادة القطاع والمبتكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وعلى مدى الأيام المقبلة، سيشكّل الحدث المنصة الأبرز للتقنيات الرائدة والحلول الصناعية المستدامة وفرص التواصل الفاعلة وستعرض الشركات الإيطالية منتجاتها وتقنياتها الأكثر ابتكاراً.