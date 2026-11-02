"أكسنتشر": الذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة التجارب إلى التطبيق العملي في قطاع الطاقة

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام/ أكد أندرو سمارت، العضو المنتدب الأول لشركة "أكسنتشر" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمسؤول عن الشراكات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، أن قطاع الطاقة يشهد تحولاً متسارعاً في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع انتقالها من مرحلة المفاهيم والتجارب إلى الاستخدام العملي في العمليات التشغيلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات.

وقال سمارت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المشاركة في " أديبك 2026"، أن "أكسنتشر" تواصل دعم أجندة الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في المعرض" للعام الثالث على التوالي، انطلاقاً من أهمية المعرض منصةً لتبادل الخبرات واستعراض الحلول والتقنيات التي تسهم في تسريع التحول الرقمي بقطاع الطاقة.

وأوضح أن خلق القيمة في منظومة الطاقة يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية، تشمل تعزيز الخيارات والمرونة الاستراتيجية للشركات، ورفع قدرتها على التكيف مع المتغيرات، وتحقيق التميز من خلال تطوير المنتجات والخدمات وتعزيز ارتباطها باحتياجات العملاء.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمثل محركاً رئيسياً للتقدم في هذه المجالات، ويسهم في دفع التحول في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الصناعة لا تزال في المراحل المبكرة من تبني تطبيقاته، رغم ما تحقق من قيمة ملموسة حتى الآن.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في صميم العمليات التشغيلية للشركات، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة تتجاوز المكاسب قصيرة الأجل، وتدعم تطوير الأداء على المدى الطويل.