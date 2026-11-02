"المسعود للطاقة تؤسس أول مقر لعملياتها يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية في «إيكاد»

أبوظبي في 2 نوفمبر/وام/ أعلنت شركة المسعود للطاقة عن تأسيس أول مقر عمليات لها يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية في منطقة مصفح الصناعية «إيكاد»، وذلك في إطار شراكة مع شركة «توتال»، بما يسهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة في المقر بأكثر من 60%.

وقال إبراهيم الحاشدي، المدير الإقليمي لقطاع الطاقة الشمسية والمتجددة في شركة المسعود للطاقة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، إن المشروع يتضمن إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2.5 ميغاواط، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويدعم جهود الشركة في تبني حلول الطاقة النظيفة.

وأضاف أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الشركة للمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للحياد المناخي، وتعزيز دورها في تطوير حلول الطاقة المستدامة، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف خفض انبعاثاتها التشغيلية بنسبة 50% بحلول عام 2029، بما يسبق الإطار الزمني المحدد لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.

وأكد أن المشروع يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو تعزيز الاستدامة وتبني الممارسات البيئية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.