اتحاد الكرة يسحب قرعة بطولتي كأس الاتحاد وكأس الإمارات لكرة الصالات

دبي في 2 نوفمبر/وام/أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، مراسم سحب قرعة بطولتي كأس الاتحاد وكأس الإمارات لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2026-2027، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الأندية المعنية.

وأسفرت قرعة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات عن توزيع الأندية الـ9 المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى اليرموك والبطائح وشباب الأهلي وستاليونز ودبا الحصن، فيما ضمت الثانية الإقامة وشؤون الأجانب دبي وبيرنجريف يونايتد وكلباء وخورفكان.

وتُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب، على أن تُحدد هوية المتأهلين إلى المباراة النهائية، التي يستضيفها ملعب يحدده الاتحاد.

وتنطلق بطولة كأس الاتحاد من دور الـ64، بمشاركة أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتُقام جميع أدوارها بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على ملعب أحد طرفي المباراة، باستثناء النهائي الذي يُقام على ملعب محايد.

وأكد عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، اهتمام الاتحاد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بتطوير المسابقات المحلية، بالتعاون مع الأندية والشركاء، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني وتعزيز التنافس بين الفرق المشاركة.