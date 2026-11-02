الشارقة لإدارة الأصول توسع تعاونها مع الشركات العالمية

الشارقة في 2 نوفمبر/ وام / وقّعت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "ميلت جلوبال" بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة تسهم في دعم التوجهات والأهداف المشتركة للطرفين وفي خطوة تعكس جاذبية إمارة الشارقة للاستثمارات ومكانتها كوجهةً اقتصادية توفر بيئة متكاملة تدعم تأسيس الأعمال ونموها وتوسعها إقليمياً.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول وستيف هارفي المالك والمؤسس لشركة "ميلت جلوبال" بحضور عدد من ممثلي الجانبين.

وقال الدكتور وليد الصايغ: ننطلق في الشارقة لإدارة الأصول من رؤية استثمارية تقوم على تطوير الأصول وتعزيز قدرتها على استقطاب الأنشطة الاقتصادية والشراكات النوعية بما يخلق فرصاً جديدة للنمو ويعزز القيمة المضافة لمشاريعنا كما نحرص على بناء شراكات نوعية تستقطب الخبرات وتفتح آفاقا جديدة للتعاون وتفتح مجالات للتكامل بين القطاعات المختلفة.

وأضاف: نتطلع من خلال الشراكة مع "ميلت جلوبال" إلى أن يشكل وجودها في مشروع "ثرا" إضافة نوعية لمنظومة الأعمال وأن تتيح مذكرة التفاهم فرصاً جديدة للتعاون وتطوير مبادرات مشتركة تحقق تطلعات الجانبين وتدعم مسارات النمو المستدام بما ينسجم مع رؤيتنا لتطوير استثمارات مستدامة تسهم في تنويع اقتصاد الشارقة وتعزيز حضورها في قطاعات الأعمال والإعلام والصناعات الإبداعية.

وتعكس المذكرة حرص الجانبين على بناء علاقة تعاون مستدامة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة واستكشاف فرص نوعية لتطوير مجالات عمل ومبادرات مشتركة تحقق قيمة مضافة للجانبين كما تأتي في إطار توجههما نحو تعزيز الشراكات الفاعلة وتكامل الإمكانات بما يسهم في دعم فرص التطوير والنمو وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتتضمن توجه "ميلت جلوبال" لنقل مكتبها الرئيسي لعملياتها في المنطقة إلى مشروع "ثرا" أحدث المشاريع المملوكة للشارقة لإدارة الأصول في الإمارة في خطوة تعكس اهتمام الطرفين بتوسيع نطاق التعاون والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بما يدعم توجهاتهما المستقبلية ويفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك كما يعكس هذا التوجه ثقة الشركة بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية وخدمات لوجستية متكاملة تساند احتياجات الشركات وتدعم كفاءة أعمالها وتوسعها.

ويأتي اختيار "ميلت جلوبال" لإمارة الشارقة لما تتمتع به من بمقومات اقتصادية واستثمارية تعزز مكانتها مركزاً للأعمال والاستثمار في ظل تنوع قطاعاتها الاقتصادية وتطور بنيتها التحتية والتشغيلية إلى جانب ما توفره من خدمات لوجستية وحلول داعمة لممارسة الأعمال وبيئة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص المتاحة وبناء علاقات وشراكات تسهم في تطوير أنشطتها وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية وتشكل هذه المقومات مجتمعة عناصر داعمة لاستقطاب الشركات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً من الإمارة.

ويأتي اختيار مشروع "ثرا" لاستضافة المكتب الرئيسي لعمليات "ميلت جلوبال" نظراً لما يوفره المشروع من بيئة ملائمة للشركات ومؤسسات الأعمال والمقومات المتكاملة التي تجمع بين المرافق والخدمات والقدرات التشغيلية كما يعزز وجود الشركة في المشروع تنوع الأنشطة التي يحتضنها ويفتح المجال أمام فرص للتواصل والتعاون مع الجهات والمؤسسات العاملة في الإمارة والمنطقة.