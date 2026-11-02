شادي غريب بطل نهائي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز 2026

الشارقة في 2 نوفمبر/ وام / توّج الفارس شادي غريب على صهوة الجواد "كبرنت دي مارش" من نادي الشارقة للفروسية بكأس نهائي لونجين 2026 الذي جرت فعاليات منافساته خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبرعاية لونجين راعية دوري القفز واستضاف نادي الشارقة للفروسية منافساته على ميادينه الداخلية بالصالة المغطاة والخارجية المكشوفة بمركز الشارقة للفروسية.

شارك في نهائي لونجين للمنافسة على سبعة ألقاب عدد كبير من فارسات وفرسان القفز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية في الإمارات وجوائز مالية قيّمة بلغ مجموعها 580 ألف درهم.

حضر المنافسات وتوّج الفائزين بالألقاب سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية رئيس لجنة القفز في اتحاد الإمارات للفروسية المدير العام لنادي الشارقة للفروسية ومحمد إبراهيم الناخي ممثل اتحاد الإمارات للفروسية نائب رئيس لجنة القفز في الاتحاد إلى جانب عدد من الشخصيات الإدارية والفنية في الاتحاد وأندية الفروسية في الإمارات.

وتوّج في نهائي لونجين 2026 الفائزون بألقاب سبع فئات من المبتدئين المبتدئين المتقدمة (3) الأشبال المستوى الثاني الـ(جونيورز) الشباب وفئة المستوى الأول عبر منافستين لكل فئة الأولى بمواصفات الجولة الواحدة والثانية متنوعة المواصفات من جولة واحدة مع جولة للتمايز والمرحلتين والجولتين وصممت مساراتها بحواجز يناسب ارتفاعها مستوى الأداء لفرسان كل فئة.

وتلازمت معها منافسة كأس الاتحاد من جولة واحدة على حواجز الـ1.30 متر وتوّج به الفارس موفي عويضة الكربي مع "ماي سيلف اف زد" من نادي الشارقة للفروسية وأكمل ثنائية مع "ماي سيلف اف زد" بعد فوزه في منافسة تحدي لونجين من مرحلتين على حواجز الـ1.30 متر أيضاً بالإضافة إلى منافسات لخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5 ـ 6) سنوات.

وجاءت منافسة لقب نهائي لونجين 2026 لفرسان المستوى الأول بمواصفات الجولتين وصمم مساريهما بحواجز بلغ ارتفاعها 1.45 متر وتنافس فيها 24 فارسة وفارس نجح الفارس شادي غريب على صهوة الجواد "كبرنت دي مارش" من نادي الشارقة للفروسية في إكمال الجولات الثلاث المخصصة لمشاركة فرسان المستوى الأول على لقب نهائي لونجين 2026 دون خطأ والمركز الثاني حققه الفارس موفي عويضة الكربي مع الجواد "إنديغو تيم" بمجموع نقاط جزاء بلغ 3.41 نقطة وحاز كأس المركز الثالث الفارس حميد عبد الله خليفة المهيري بصحبة الفرس "أرجنتينا دي كريسكر زد" من منتخب الإمارات لقفز الحواجز وبمجموع نقاط جزاء بلغ 4.26 نقطة.

وخطف الفارس عبدالله حمد الكربي على صهوة "جورجينا زد" من نادي الشارقة للفروسية لقب نهائي لونجين 2026 لفئة الشباب بمواصفات الجولتين على حواجز بلغ ارتفاعها 1.35 متر وقبل تحديات المشاركة فيها 11 فارسة وفارس على الميدان الخارجي بمركز الشارقة للفروسية.

وحلق فارس منتخب الإمارات لقفز الحواجز الشاب مبخوت عويضة الكربي مع الجواد "ديابلا بي اس" بلقب نهائي لونجين 2026 لفئة الجونيورز منتقلاً الى مركز الصدارة من المركز الثاني الذي كان قد توّج به في نهائي لونجين (2025) وجاء فوزه في منافسة النهائي بمواصفات الجولتين على حواجز بلغ ارتفاعها 1.25 متر بمشاركة 17 متنافساً على أرضية الميدان المغطى بمركز الشارقة للفروسية.

وحصد الفارس علي حسين النويس على صهوة "أتويل دي لاروش" من نادي أبوظبي للفروسية لقب نهائي فئة المستوى الثاني بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ1.20 متر وشهدت تنافساً قوياً بين 39 فارسة وفارس نجح منهم 10 مشاركين في إكمال جولة التمايز 9 دون خطأ وكانت الغلبة للمتصدر بأفضلية التوقيت.

و ظفر الفارس عدنان عاصي مع "ايه بي بي أوف بيكوبيلو زد" من نادي العين للفروسية والرماية بلقب فئة المبتدئين المتقدمة (3) على حواجز الـ115 متر بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز وتنافس فيها 39 مشاركاً من الفارسات والفرسان نجح منهم 9 مشاركين في إكمال التمايز دون خطأ وبفارق التوقيت فاز بلقب الفئة فارس نادي العين للفروسية والرماية.

وحازت الفارسة لمياء راشد علي على صهوة الجواد "شيمبرلي" من نادي الشارقة للفروسية لقب نهائي لونجين 2026 لفئة المبتدئين متصدرة 42 فارسة وفارس واصلوا التنافس خلال منافستين وحسمت نتائجها بفارق التوقيت في جولة التمايز على حواجز الـ1.05 متر والتي أكملها 6 فرسان دون خطأ.

وتوّج الفارس بخيت محمد القبيسي مع "كول دريم" من أكاديمية بوذيب للفروسية بلقب نهائي لونجين لفئة الأشبال متقدماً 36 فارسة وفارس في منافسة ختام الأشبال بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز تراوح ارتفاعها بين (1.00 ـ 1.05) متر وأسفرت عن نتائج تؤكد تطور مستوى الأداء الميداني لدى فئة الأشبال بعد نجاح 7 فرسان في إكمال منافستين دون خطأ مع جولة للتمايز.