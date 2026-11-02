"أديبك 2026" يستعرض حلولاً هندسية لسلامة المنشآت النفطية

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / استعرضت شركتا "فليكسيتاليك - Flexitallic" و"إنتيغرا - Integra"، خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، مجموعة من المنتجات والحلول الهندسية المتخصصة في تصنيع الحشيات وإحكام الوصلات الصناعية.

وشملت المعروضات تقنيات متطورة لمعالجة تآكل الفلنجات، وحشيات مصممة للعمل في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة ومعدلات التآكل العالية، إلى جانب خدمات متكاملة لإدارة سلامة الوصلات والحد من التسربات في المنشآت النفطية والصناعية.

وقال أرون جوبيناث، الخبير الاختصاصي في شركة "إنتيغرا - Integra" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في المعرض خدمة متكاملة لضمان سلامة الوصلات الصناعية "Total Joint Integrity"، والتي أطلقتها مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تجمع بين تصنيع الحشيات وتنفيذ عمليات ضمان سلامة الوصلات، بهدف منع التسربات خلال بدء تشغيل المنشآت الصناعية.

وأوضح أن الشركة تعتمد على برنامج "Fluxlogix" لإدارة بيانات الوصلات ومتابعة مراحل تنفيذ الأعمال، بدءاً من تحميل الوثائق والمستندات وإدخال بيانات الوصلات، مروراً بإرسال الفرق الفنية وفتح الوصلات وتحديث بطاقات تعريف الأجزاء في النظام، وصولاً إلى إعادة تجميع الفلنجات وفحصها للتحقق من خلوها من التلف أو المشكلات الفنية.

وأضاف أن الإجراءات الفنية تشمل إحكام ربط الفلنجات باستخدام أدوات الشد ومعدات عزم الربط، وإجراء الاختبارات اللازمة بعد التجميع، وتوثيق نتائجها وتحديثها في النظام، بما يتيح تتبع مراحل التنفيذ والحد من الأخطاء والالتباس، والتحقق من سلامة الوصلات وجاهزيتها عند بدء تشغيل المنشآت، مستندة في ذلك إلى خبرة الشركة التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، قال راجابراكاش سيفاسوبرامانيام، مدير الحسابات الرئيسية في شركة "فليكسيتاليك - Flexitallic LLC" المتخصصة في تصنيع الحشيات الهندسية، في تصريح لـ"وام" إن الشركة تعرض خلال مشاركتها في "أديبك 2026" حشيات إصلاح الفلنجات "FRG"، المصممة لمعالجة حالات تآكل الفلنجات وإتاحة استبدال الحشيات بسرعة وكفاءة، بما يسهم في تقليص زمن الصيانة وتكاليفها، وتعزيز متطلبات الصحة والسلامة والبيئة، مشيراً إلى تزايد الطلب على هذا النوع من المنتجات في الأسواق.

وأشار إلى أن المعروضات تشمل حشيات العزل "ISOFLEX FS"، والتي استوفت متطلبات التأهيل والاعتماد لدى عدد من الشركات الدولية، من بينها شركة تنمية نفط عمان "PDO" وشركة "شل"، إلى جانب منتج "Corriculate" المخصص لتطبيقات مياه البحر والبيئات ذات الطبيعة التآكلية، وحشيات "Change Gasket" المصممة للعمل في ظروف درجات الحرارة المرتفعة والأحمال الدورية.

وأكد تطلع الشركة إلى توسيع نطاق توفير منتجاتها الهندسية المتخصصة لتلبية احتياجات قطاع النفط والغاز، وفي مقدمتها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، موضحاً أن المجموعة تمتلك مصانع في رأس الخيمة وأبوظبي، فيما يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وتتخصص في تصنيع أنواع متعددة من الحشيات، تشمل حشيات العزل المستخدمة في التطبيقات الحيوية، والحشيات المخصصة لوحدات VDR وCDR في المصافي ومصانع البتروكيماويات، لافتاً إلى أن حشيات "ISOFLEX FS" يتم تصنيعها محلياً في دولة الإمارات.