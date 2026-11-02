اختتام فعاليات مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي لشهر أكتوبر بسلسلة برامج تراثية ومجتمعية

العين في 2 نوفمبر / وام / اختتم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي فعالياته لشهر أكتوبر التي نفذت بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بتقديم برامج تراثية وتطوعية وبيئية مكثفة تماشيا مع مستهدفات "عام الأسرة".

تضمن البرنامج أنشطة "إرث زايد التراثي" لتعزيز قيم السنع في عدد من المدارس، إلى جانب تنظيم ورش تطبيقية ضمن برنامجي "الحرف الإماراتية التراثية" و"صنع بأيدٍ إماراتية"، والمشاركة بفعاليات مجتمعية بالتعاون مع مراكز التواجد البلدي.

وشهدت الفعاليات تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية عبر "برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التطوعي"، ونشر الوعي البيئي والفني من خلال برنامجي "شما محمد للتثقيف البيئي" و"ريشة وفنان".

واستكمل المركز مساراته التوعوية بمحاضرة حول تحدي الشيخوخة للدكتور أحمد الصوافي بمشاركة 103 أشخاص، ومحاضرة حول المسؤولية الأخلاقية للدكتورة مريم الشامسي ضمن مبادرة "خُلُق" استقطبت 123 مشاركاً، بما يرسخ رسالة المركز في بناء أجيال تعتز بهويتها.