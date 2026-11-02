رئيس الاتحاد الدولي للجودو: الإمارات نموذج عالمي في دعم اللعبة واستضافة البطولات

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / أكد ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً داعماً لتطوير رياضة الجودو، وتميزت بتنظيم واستضافة بطولة أبوظبي "جراند سلام" وغيرها من البطولات العالمية، مشيداً بالدور الذي تقوم به في تعزيز مكانة اللعبة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب فايزر، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عن شكره لحكومة دولة الإمارات على دعمها المتواصل للعبة، مثنياً على الدور المحوري الذي يضطلع به اتحاد الإمارات للجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، ونائبه الدكتور ناصر التميمي، مؤكداً أن جهودهما أسهمت في النجاح المميز للنسخة الحالية من بطولة أبوظبي "جراند سلام".

وأشار إلى أن رياضة الجودو تشهد تطوراً ملحوظاً في منطقة الخليج، بفضل النمو الذي حققته في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للجودو في أبوظبي مؤخراً شكل مناسبة مهمة ارتبطت بذكرى تأسيس هذه الرياضة على يد البروفيسور جيغورو كانو.

وأضاف: كانت مناسبة مهمة لجميع لاعبي الجودو في العالم، وأتيحت لنا الفرصة للاحتفال بهذه المناسبة العالمية، كما نشعر بسعادة كبيرة لأننا نشهد في كل عام إحدى بطولاتنا الكبرى في أبوظبي، وتابعنا مؤخراً فوز منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية في بطولة العالم بباكو، ونتمنى له التوفيق في الألعاب الأولمبية المقبلة وبقية البطولات.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو مشاركة المنتخب في بطولة زغرب “جراند بري” 2026، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبمشاركة نحو 540 لاعباً ولاعبة يمثلون 70 دولة.