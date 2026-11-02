بمشاركة 2500 مختص.. دبي تستضيف "RE:SUMMIT 2026" لمناقشة الحقائق العلمية لمرض السمنة

دبي في 2 نوفمبر/ وام / تستضيف دبي في السابع من نوفمبر الجاري بـ "أرينا مدينة جميرا" النسخة الأولى من فعالية (RE:SUMMIT 2026)، بمبادرة من شركة "ليلي الخليج" الطبية، لفتح نقاش مجتمعي يسلط الضوء على الحقائق العلمية لمرض السمنة وتجاوز الأحكام المسبقة.

وتشهد الفعالية حضور نحو 2500 مشارك، يتقدمهم نخبة من الأطباء والخبراء والمسؤولين الحكوميين والشخصيات الإعلامية والمؤثرة، بهدف تعزيز الوعي بالرعاية الصحية واستعراض الأبحاث الطبية التي تؤكد أن السمنة مرض مزمن ومعقد تتداخل فيه عوامل بيولوجية ونفسية وسلوكية وبيئية.

وتتصدر قائمة المتحدثين الدكتورة فاطمة كودي ستانفورد، الأستاذة المشاركة في الطب وطب الأطفال بكلية الطب في جامعة "هارفارد" والطبيبة والباحثة المتخصصة في طب السمنة بمستشفى "ماساتشوستس" العام بالولايات المتحدة، حيث أوضحت أن الرعاية المناسبة لمرض السمنة يجب أن تراعي طبيعة جسم الإنسان واحتياجاته عبر خيارات متنوعة تشمل التغذية والنشاط البدني والدعم السلوكي والعلاجات الدوائية أو الجراحية، لتمكين الأفراد من اختيار الأنسب لصحتهم.

وتتضمن الفعالية جلسة حوارية يديرها رائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش، وتجمع مقدم الفعالية الإعلامي كريس فيد، وصانعة المحتوى هديل مرعي، ورائدة الأعمال وصانعة المحتوى كارن وازن، لمناقشة علاقة الوزن بصورة الإنسان عن نفسه وتأثير التوقعات الاجتماعية في الثقة بالنفس، إلى جانب جلسات أخرى بمشاركة متخصصين في علم النفس السريري والتغذية لتبسيط المفاهيم العلمية.

وأكدت تيليت أحرضان، نائبة الرئيس والمديرة العامة لدى شركة "ليلي الخليج" في الإمارات والكويت وقطر، أن إطلاق الفعالية من دولة الإمارات يهدف إلى تقريب المعرفة العلمية من المجتمع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول السمنة، وتشجيع الأفراد على استشارة مقدمي الرعاية الصحية للحصول على الدعم المناسب بوعي وثقة.