"كوفيسترو" الألمانية تستعرض تقنيات دمج أجهزة الاستشعار في الملابس الذكية خلال "أديبك 2026"

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / استعرضت شركة "كوفيسترو - Covestro" الألمانية، خلال مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، تقنيات متقدمة لدمج أجهزة الاستشعار في الملابس الذكية والمنسوجات، إلى جانب مجموعة من حلول المواد المتقدمة والتطبيقات المبتكرة الموجهة لقطاعات الطاقة والرعاية الطبية وصناعة السيارات، وذلك في إطار تركيزها على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الاستدامة والابتكار والشراكات.

وقال بشيميسواف ييندريسيك، رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية العالمية في شركة "كوفيسترو"، لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مشاركة الشركة في "أديبك 2026" تأتي للمرة الأولى بصفتها جزءاً من مجموعة "XRG"، بهدف استعراض إمكانات حلولها وتطبيقاتها المتنوعة، مشيراً إلى أن الشركة، التي تتخذ من مدينة ليفركوزن الألمانية مقراً لها، تعمل على تطوير مواد متقدمة تلبي متطلبات قطاعات متعددة.

وأوضح أن الشركة تعرض تطبيقات لمواد الطباعة المستخدمة في صناعة الملابس والمنسوجات، مع إمكانات توظيفها في دمج أجهزة الاستشعار ضمن الملابس الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، بما يتيح تطوير منتجات تجمع بين الخصائص المتقدمة للمواد والتقنيات الذكية.

وفي سياق استعراض التطبيقات المستقبلية للمواد، أشار إلى سترة خفيفة الوزن مصنوعة من مادة البولي يوريثان الحراري "TPU"، تمثل دراسة تصميمية تستكشف إمكانات هذه المادة في تطوير منتجات مبتكرة، وتبرز خصائصها في ابتكار تصاميم تجمع بين خفة الوزن وتعدد الاستخدامات.

وانتقل إلى حلول الشركة الموجهة لقطاع الطاقة، موضحاً أنها تشمل مواد متخصصة لتطبيقات الأنابيب، من بينها طلاءات واقية تسهم في الحد من التآكل وحماية الأنابيب في البيئات التشغيلية القاسية، إلى جانب مواد العزل المستخدمة في أنظمة الأنابيب، ولا سيما أنابيب الغاز الطبيعي المسال "LNG"، فضلاً عن مواد وأجهزة مخصصة لتطبيقات فحص الأنابيب والتفتيش عليها، بما في ذلك أجهزة "PIG" المستخدمة في فحص الأنابيب من الداخل.

وفي محور الاستدامة، لفت إلى أن الشركة تستعرض مشروعاً لإعادة تدوير المواد وإنتاج البولي كربونات لاستخدامه في تصنيع المصابيح الأمامية الجديدة للسيارات، بما يبرز إمكانات إعادة توظيف المواد وتوسيع نطاق استخدامها في التطبيقات الصناعية.

وحول التفاصيل التصميمية والألوان المستخدمة في النماذج المعروضة، أوضح ييندريسيك أن اختيارها يهدف إلى إبراز خصائص المواد المختلفة وإظهار التركيب متعدد الطبقات والتفاصيل الفنية المعقدة لأنظمة العزل، فضلاً عن توضيح البنية المعقدة لتطبيقات طلاء الكابلات ومكوناتها، بما يجعل خصائص هذه الحلول وتفاصيلها أكثر وضوحاً للزوار.

وأكد أن ما يميز "كوفيسترو" يتمثل في تجاوز دورها التقليدي كمورد للمواد، إلى التعاون المباشر مع العملاء لتطوير حلول متكاملة، تشمل الجوانب التصنيعية وآليات دمج المواد في سير العمل والعمليات الإنتاجية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتسريع عمليات التصنيع والتنفيذ، من خلال مواءمة خصائص المواد مع متطلبات التصنيع لدى العملاء.

وفيما يتعلق بخطط التوسع الإقليمي، أكد اهتمام الشركة بتنمية أعمالها وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ودول الخليج تمثل أسواقاً واعدة للنمو ومراكز استراتيجية مهمة للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، الأمر الذي يدفع "كوفيسترو" إلى توسيع نطاق حضورها في المنطقة وتعزيز انتشار أعمالها واستكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات.