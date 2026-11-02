دبي تستضيف أول بطولة دولية للجمباز الإيقاعي بمشاركة 11 دولة

دبي في 2 نوفمبر/ وام / تستضيف إمارة دبي البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي بمشاركة 11 دولة خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الحالي.

وأكدت لجنة الجمباز بالإمارات التابعة لاتحاد الرياضة للجميع، أن الحدث يقام لأول مرة في دولة الإمارات، واعتماد البطولة ضمن الأجندة الرسمية للاتحاد الدولي.

وقال سعادة سعيد علي العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إن البطولة تنظمها أكاديمية وينجز الرياضية، بالتعاون مع لجنة الجمباز بالإمارات، بعد اعتمادها رسميا ضمن عضوية الاتحاد الدولي، بمشاركة لاعبات من 11 دولة، في خطوة تعكس التطور المتسارع لرياضة الجمباز الإيقاعي، وتعزز مكانة دبي وجهة لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.

وكشف عن مشاركة البطلة الأولمبية وبطلة العالم داريا فارفولومييف، لتقديم تجربتها الرياضية الملهمة وخبراتها في الوصول إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية.

وأشار إلى أن الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور الدولي للجمباز الإماراتي، ودعم المواهب الرياضية، وتوسيع آفاق التعاون والتواصل بين الرياضيين من مختلف دول العالم، وتنظيم فعاليات أخرى في الفترة المقبلة.