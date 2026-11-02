"حرة الحمرية" تستعرض إمكانياتها الصناعية واللوجستية في "أديبك 2026"

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" الذي يُقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بحضور أكثر من 2,250 شركة عارض و1,800 متحدث في واحدة من أبرز المنصات العالمية للحوار حول مستقبل قطاع الطاقة والاستثمار فيه.

وتأتي مشاركة " حرة الحمرية " في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والنفط والغاز وتعزيز مكانة الشارقة وجهةً للصناعات المتخصصة وتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة وما توفره المنطقة الحرة بالحمرية من بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية متطورة ومرافق لوجستية تدعم نمو مشروعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات وتسهّل وصول الشركات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتستعرض الهيئة عبر جناحها المزايا الاستثمارية والتنافسية التي توفرها للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات حيث تحتضن المنطقة الحرة 2,217 شركة تعمل في هذه القطاعات والخدمات الصناعية المرتبطة بها وتعكس هذه القاعدة الصناعية حجم الأنشطة المتخصصة التي تستقطبها حرة الحمرية بما يدعم مكانتها ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات على مستوى الدولة ويعزز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.

وتبرز حرة الحمرية خلال مشاركتها في الحدث الإمكانات التشغيلية واللوجستية التي تتمتع بها ودورها في دعم كفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الطاقة من خلال منظومة متخصصة لتخزين المنتجات النفطية تضم 112 شركة وتتصل هذه المنظومة مباشرة بميناء الحمرية بما يدعم انسيابية عمليات الشحن والتصدير ويعزز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة ومرونة أكبر.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" يشكّل منصة عالمية مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الجديدة في قطاع الطاقة مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث تأتي في إطار إبراز المكانة الاقتصادية والاستثمارية لإمارة الشارقة وما تتمتع به من مقومات جعلتها وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في ظل الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهاته الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأضاف أن المنطقة الحرة بالحمرية تمثل أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الصناعية والاستثمارية في الشارقة حيث تضم أكثر من 6,500 مستثمر من 163 دولة وتجمع بين الأراضي الصناعية والبنية التحتية المتطورة والخدمات الداعمة للأعمال مشيراً أن ما تتمتع به المنطقة من مقومات صناعية ولوجستية وفي مقدمتها المنطقة المخصصة للصناعات البتروكيماوية وموقعها الاستراتيجي واتصالها المباشر بميناء الحمرية الذي يصل عمقه إلى 14 متراً يوفر للشركات العاملة في قطاعات الطاقة بنية متكاملة تدعم عمليات التخزين والمناولة والشحن وتعزز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهّل حركة الاستيراد والتصدير.

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات وتضم أراضٍ صناعية وتجارية وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خاصة في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال إلى جانب حرية إعادة رأس المال والأرباح وملكية كاملة للأعمال وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.