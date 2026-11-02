"شمس كونكت 2.0" تدعم نمو الأعمال واستدامة الشركات

الشارقة في 2 نوفمبر/ وام / نظّمت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" النسخة الثانية من فعالية "شمس كونكت 2.0" بالتعاون مع "المشرق نيو بزنس" وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات والخبراء والمتخصصين في إطار جهودها الرامية إلى تمكين مجتمع الأعمال وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات واستكشاف الحلول المالية والتقنية التي تسهم في دعم نمو الشركات واستدامة أعمالها.

وشكّلت الشراكة مع "المشرق نيو بزنس" محوراً رئيسياً في الفعالية حيث سلّطت الضوء على أهمية الخدمات المصرفية للأعمال والجاهزية المالية في مختلف مراحل نمو الشركات ودور المؤسسات المالية في توفير الحلول والخبرات التي يحتاجها رواد الأعمال لمواكبة تطلعاتهم التوسعية.

كما شهدت الفعالية مشاركة خبراء من الهيئة الاتحادية للضرائب وشركة "زوهو" الذين قدّموا رؤى عملية حول الخدمات المصرفية والإدارة المالية والفوترة الإلكترونية والتحول الرقمي.

وتجسّد هذه الشراكة حرص كل من "شمس" و"المشرق نيو بزنس" على دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال مد جسور التواصل بين أصحاب المشاريع والمؤسسات المتخصصة وتوفير فرص للاستفادة من الخبرات والحلول التي تساعد الشركات على مواجهة التحديات وتحقيق النمو.

وأكد راشد ساحوه مدير العمليات في مدينة الشارقة للإعلام "شمس" أن دور المناطق الحرة اليوم يتجاوز إصدار الرخص التجارية وتسهيل تأسيس الشركات ليشمل بناء بيئة أعمال متكاملة تجمع رواد الأعمال بالشركاء والخبراء وتتيح أمامهم فرصاً أوسع للتطور والتوسع.

وقال: نؤمن في شمس بأن نجاح الأعمال لا يقتصر على تأسيس الشركات فحسب بل يبدأ من توفير البيئة المناسبة لنموها وربط رواد الأعمال بالشركاء والخبرات والفرص التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم. وهذا ما نحرص على ترسيخه من خلال مبادرة شمس كونكت التي نسعى عبرها إلى بناء مجتمع أعمال مترابط وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بما يدعم استدامة المشاريع ونموها.

وقال عثمان خواجة نائب الرئيس الأول ورئيس تطوير أعمال "المشرق نيو بزنس" في بنك المشرق: تمثل الخدمات المصرفية إحدى الركائز الأساسية لبناء أعمال ناجحة. ومن خلال شراكتنا مع مدينة الشارقة للإعلام "شمس" نسعى إلى تبسيط رحلة رواد الأعمال من مرحلة تأسيس الشركة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية للأعمال بما يمكّنهم من بدء عملياتهم بوتيرة أسرع وبناء أعمالهم بثقة.

وتضمّن برنامج الفعالية أبرز الموضوعات المرتبطة بالخدمات المصرفية للشركات والمستجدات الضريبية والحلول الرقمية التي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتبسيط إدارة الأعمال بما يمكّن المشاركين من اتخاذ قرارات أكثر وعياً وفاعلية.

كما شهدت الفعالية جلسة نقاشية بعنوان "التمويل الذكي لنمو الأعمال" ناقش خلالها المشاركون أهمية التخطيط المالي ودور الخدمات المصرفية والتقنيات الحديثة في مساعدة الشركات على مواجهة التحديات وتحسين أدائها المالي والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق نمو مستدام.

وأتاحت "شمس كونكت 2.0" للمشاركين مساحة للتواصل المباشر وتبادل التجارب والخبرات وبناء علاقات مهنية جديدة واستكشاف فرص التعاون والشراكات المستقبلية كما تعرّف الحضور إلى خدمات تأسيس الأعمال وخيارات الترخيص التجاري التي توفرها "شمس" إلى جانب الحلول المصرفية للشركات المقدّمة من "المشرق نيو بزنس" وأبرز الجوانب التشغيلية التي ينبغي مراعاتها عند تأسيس المشاريع وتطويرها.

ومن خلال تنظيم النسخة الثانية من "شمس كونكت" تواصل مدينة الشارقة للإعلام "شمس" جهودها في تطوير منظومة متكاملة لدعم الأعمال لا تقتصر على تسهيل إجراءات التأسيس بل تمتد لتشمل توفير المعرفة والخدمات والشراكات التي ترافق الشركات في مختلف مراحل نموها.

وتعكس هذه المبادرة أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم بيئة ريادة الأعمال بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة وتوجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والاستثمار وتمكين المشاريع.