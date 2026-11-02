إطلاق تجربة "دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033" عالميا للترويج لمعالم الإمارة رقميا

دبي في 2 نوفمبر / وام / أعلن مركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع شركة "وايلد أنليميتد" المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية إطلاق تجربة "دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033" عالميا في 11 نوفمبر الجاري لتتيح للاعبين من مختلف أنحاء العالم استكشاف أبرز معالم الإمارة وثقافتها ووجهاتها السياحية ضمن بيئة ألعاب رقمية تفاعلية بما ينسجم مع مستهدفات "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" الذي أطلق برؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بهدف تعزيز نمو صناعة الألعاب الإلكترونية وتنمية المواهب والكفاءات المتخصصة ودعم الاقتصاد الرقمي.

وتوفر التجربة التي طورتها شركة "وايلد أنليميتد" بصورة مستقلة باستخدام أداة "أنريل إيديتور من فورتنايت" التابعة لشركة "إيبيك غيمز" إمكانية استكشاف نسخة رقمية من دبي ضمن عالم مفتوح يعتمد على اللعب الجماعي ضمن فرق ويجمع بين الاستكشاف والتحديات التنافسية والمهام الجماعية حيث تضم النسخة الأولى عشرة من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها تشمل حصن الفهيدي وبرج الماس وأبتاون دبي وسكاي دايف دبي وديب دايف دبي وشاطئ كايت بيتش دبي وسالت ودبي هاربر وإكس دبي والجامعة الأمريكية في دبي فيما يشمل المشروع خططا لإضافة المزيد من الوجهات وخصائص اللعب وتوفير فرص أوسع لصناع المحتوى والشركاء التجاريين في الإصدارات المقبلة.

ويشارك في المشروع عدد من الجهات والمؤسسات من بينها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" وسالت وشركة "شمال القابضة" بهدف ربط معالم دبي وتجاربها السياحية والثقافية ببيئات الألعاب الرقمية، ويأتي ذلك في وقت يحتضن فيه مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 170 شركة متخصصة ضمن منظومة تكنولوجية تضم شركات عاملة في مجالات الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من شبكة الويب لتوفير خدمات لدعم الأعمال وفرص للتعاون وتطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق الدولية.

وأكد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن المرحلة المقبلة من نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي ترتكز على تطوير ألعاب محلية قادرة على الوصول إلى جمهور عالمي، مشيرا إلى أن التجربة الجديدة تحول معالم بارزة مثل برج الماس وأبتاون دبي اللذين يحتضنان مجتمع الألعاب التابع للمركز إلى وجهات رقمية تفاعلية.

وقال إن التعاون يجمع بين معالم دبي ومواهبها الإبداعية وقدراتها الرقمية لتطوير ألعاب بأيدي مواهب تصقل مهاراتها في الإمارة لتصل إلى اللاعبين حول العالم.

من جانبه، قال سام شامي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "وايلد أنليميتد" إن المشروع يهدف إلى إنشاء وجهة رقمية تفاعلية تتيح لملايين اللاعبين حول العالم اكتشاف دبي والتفاعل معها، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والشركات ومجتمع الألعاب في تطوير هذه الصناعة.

وشهد المشروع تنظيم شركة "وايلد أنليميتد" سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في أبتاون دبي والجامعة الأمريكية في دبي حيث استخدم طلاب الجامعة الأداة لإعادة تصميم الحرم الجامعي رقميا خلال شهر فبراير الماضي ليدمج ضمن التجربة، وقالت صوفي بطرس المديرة التنفيذية لكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي إن مساهمة الطلاب تمثل نموذجا عمليا لإمكانات برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية المطور بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا في دعم قطاع الألعاب بالإمارات.

ويتزامن الإطلاق العالمي للتجربة في 11 نوفمبر مع تنظيم فعالية مفتوحة للجمهور ومهرجان "وايلد غيم فيست" في "سالت" على شاطئ كايت بيتش بمشاركة اللاعبين وصناع المحتوى وبطولات مجتمعية وذلك عقب انطلاق حملة "دبي دروب" المستقلة عن تجربة اللعبة في الأول من نوفمبر الجاري للتعريف بالمشروع وتوفير تجارب صناديق الجوائز الافتراضية لجمع مقتنيات رقمية تتيح الفوز بجوائز تسلم خلال المهرجان.