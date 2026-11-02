مجموعة تدوير تستقطب أكثر من 3000 مشارك في "إيكو رن 2026"

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / استقطبت مجموعة تدوير أكثر من 3000 مشارك وزائر من 86 جنسية، من العدّائين ومختلف أفراد العائلة والمشجعين، في فعالية "إيكو رن 2026" التي أُقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي.

وجمعت النسخة الأولى من الحدث في الهواء الطلق بين الأنشطة الرياضية المجتمعية والتجارب التفاعلية التي ربطت مفاهيم تقليل الهدر والاستخدام المسؤول للموارد بالممارسات اليومية، بما يشجع أفراد المجتمع على المساهمة في دعم جهود أبوظبي في مجال الاقتصاد الدائري.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من العدّائين في سباقات لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات، ما أتاح للعائلات والرياضيين فرصة المشاركة.

وإلى جانب السباقات، قدمت قرية "إيكو رن" للزوار مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية بمشاركة أكثر من 17 علامة تجارية شريكة، ركزت على الاستدامة والصحة والرفاه.

وانعكست مبادئ الاستدامة في اختيار المواد المستخدمة خلال الفعالية، حيث صُنعت قمصان السباق الرسمية المقدمة من "سكيتشرز" من البلاستيك المعاد تدويره، فيما وفّرت "مسافي" مياه الشرب في عبوات مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100%، وصُنعت ميداليات المشاركين الذين أكملوا السباقات والفائزين بالمراكز الأولى من الزنك المعاد تدويره.

وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير إن بناء سوق أكثر قوة للمواد المستعادة يعتمد على توجه الشركات نحو استخدامها في منتجاتها، وإقبال الأفراد على اختيار هذه المنتجات وتلعب مجموعة تدوير دوراً بارزاً في الربط بين هذه الخيارات وتهيئة الظروف التي تتيح لاستعادة الموارد تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل. وتوفر فعالية "إيكو رن" منصة للشركاء لترجمة هذه المهمة إلى ممارسات عملية وتقريبه من المجتمعات التي نخدمها.

وأتاح سباق الجري الترفيهي لمسافة 3 كيلومترات للمشاركين حرية المشي أو الهرولة أو الجري وفقاً لقدراتهم، فيما وفّر سباقا 5 و10 كيلومترات، اللذان خضعا للتوقيت الاحترافي لسباقات الجري، فرصة للتنافس بين العدّائين وحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الرجال والسيدات في كلا السباقين التنافسيين على جوائز نقدية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز النقدية والهدايا المقدمة خلال الفعالية 100 ألف درهم.