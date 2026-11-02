"طرق دبي" تطلق منصة ذكية لمراقبة دراجات التوصيل وتحسين السلامة

دبي في 2 نوفمبر/ وام / تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظام ذكي ومتكامل للرقابة على دراجات توصيل الطلبات، بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع معدلات الامتثال للأنظمة والاشتراطات المعتمدة، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية لشركات التوصيل، على أن يكون تركيب الأجهزة الرقابية والربط بالنظام اختيارياً حتى نهاية النصف الأول من عام 2027، ليصبح إلزامياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وقال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، إن النظام الجديد يتكون من منصة إلكترونية ذكية وأجهزة رقابية تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، إلى جانب كاميرات متطورة تُثبت على الدراجات النارية، لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بمؤشرات القيادة والسلوك على الطريق، بما يشمل السرعة والتسارع المفاجئ والفرملة الحادة وأنماط القيادة والموقع والمسار، بما يتيح مراقبة الأداء التشغيلي ورصد الممارسات غير الآمنة بدقة وكفاءة أعلى.

وأضاف أن النظام يأتي في إطار توجه الهيئة نحو التحول من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الاستباقية القائمة على البيانات والتحليلات الذكية، بالتعاون مع شرطة دبي والجهات المعنية، لتطوير منظومة متكاملة توازن بين كفاءة العمليات التشغيلية ومتطلبات السلامة والامتثال.

وأوضح أن النظام سيوفر لشركات التوصيل أدوات لمتابعة أداء أساطيلها وسائقيها بشكل لحظي، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتوعوية المبكرة، إلى جانب مؤشرات تشغيلية متقدمة تساعدها على تطوير أنظمة إدارة الأساطيل، وتحليل أنماط القيادة، وتوجيه برامج التدريب والتوعية استناداً إلى بيانات فعلية ومؤشرات أداء دقيقة.

وأكد أهمية تكامل أدوار الجهات الرقابية والشركات المشغلة والسائقين لضمان توفير بيئة تشغيلية أكثر أماناً واستدامة لجميع مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن تركيب الأجهزة الرقابية والربط مع المنصة سيكون اختيارياً اعتباراً من إطلاق النظام وحتى نهاية النصف الأول من عام 2027، لإتاحة المجال أمام الشركات لاستكمال جاهزيتها الفنية والتشغيلية والاستفادة من مزايا النظام، على أن يصبح التطبيق إلزامياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وأضاف أن الهيئة ستواصل خلال هذه المرحلة التنسيق مع الشركات والجهات المعنية، وتقديم الدعم اللازم لضمان جاهزيتها للمتطلبات الجديدة وتطبيق النظام بسلاسة وفاعلية.

ويسهم النظام في تعزيز حوكمة قطاع توصيل الطلبات، الذي يشهد نمواً متسارعاً في حجم الطلب وعدد الدراجات العاملة في شوارع دبي، من خلال بناء قاعدة بيانات تشغيلية متكاملة تدعم تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية، وتحسين كفاءة المتابعة الميدانية، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات تشغيلية أكثر أماناً واستدامة.

ويأتي النظام ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوظيف التقنيات الذكية والبيانات المتقدمة في تطوير منظومة الرقابة والامتثال، وتعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة خدمات التوصيل في الإمارة.