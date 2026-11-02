"ريسبونس بلس" تعرض حلول الرعاية الطبية الطارئة لقطاع النفط والغاز في "أديبك 2026"

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / تعرض شركة "ريسبونس بلس القابضة"، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، حلولها المتكاملة لتوفير الرعاية الطبية الطارئة للعاملين في قطاع النفط والغاز، عبر منظومة متخصصة تغطي الحقول البرية والبحرية ومنصات الحفر والمواقع النائية، وتجمع بين العيادات الميدانية والفرق الطبية المتخصصة وخدمات الإخلاء الطبي الجوي والبري، إلى جانب تقنيات الاتصالات الطبية عبر الأقمار الاصطناعية وأنظمة القيادة والسيطرة وبرامج التدريب على الاستجابة للطوارئ، بما يدعم سلامة العاملين ويعزز كفاءة التعامل مع الحالات الطبية في بيئات العمليات المختلفة.

وتسلط الشركة الضوء على توظيف الحلول التقنية والقدرات التشغيلية المتكاملة في تطوير خدمات الدعم الطبي لقطاعات الطاقة، من خلال نموذج تفاعلي يحاكي بيئات العمل ومراكز إدارة الطوارئ، ويستعرض آليات التنسيق بين الفرق الطبية ووسائل الإخلاء والنقل الإسعافي، فضلاً عن حلول الاتصال الطبي عن بعد التي تتيح ربط المواقع النائية بالمستشفيات والكوادر الطبية المتخصصة.

وقال نيلسون برابهاكاران ، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "ريسبونس بلس القابضة" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة تشارك في "أديبك" للعام الخامس على التوالي، وتقدم خلال نسخة 2026 عرضاً متكاملاً لمنظومة الاستجابة الطبية الطارئة في قطاعات الطاقة المختلفة، بما يشمل النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب خدمات إدارة مرافق الرعاية الطبية وتوفير الدعم الصحي لهذه القطاعات.

وأوضح أن الشركة تعرض مجسماً تشغيلياً يحاكي بيئات العمل في قطاع الطاقة، ويضم السفن والمنشآت البحرية والطرق والمنشآت النووية ومرافق طاقة الرياح، ويقدم تصوراً عملياً لآليات عمل مركز القيادة والسيطرة عند وقوع الطوارئ، بدءاً من تفعيل عمليات الإخلاء الطبي بواسطة المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، وصولاً إلى تنسيق حركة سيارات الإسعاف وربطها بالمركز لضمان تكامل الاستجابة.

وأوضح أن المجسم يتيح للوفود والمشاركين التعرف عن قرب على آليات إدارة الطوارئ والعمليات الطبية في مختلف مواقع العمل، مشيراً إلى أن فكرة تطويره انطلقت من مقر الشركة في أبوظبي بهدف تقديم نموذج تفاعلي يجسد طبيعة الخدمات وآليات تنفيذها، حيث تولى فريق التصميم بالشركة تطويره داخلياً وتجميع مكوناته وتركيبها، وصولاً إلى نموذج محاكاة متكامل يعكس بيئات التشغيل المختلفة.

من جانبه، قال أحمد صالح، المدير العام لشركة "ريسبونس بلس ميديكال" التابعة لـ"ريسبونس بلس القابضة" في تصريح لـ"وام"، إن الشركة توفر لشركات النفط والغاز عيادات ميدانية وفرقاً طبية متكاملة، إلى جانب خدمات الإخلاء الطبي باستخدام المروحيات وسيارات الإسعاف المجهزة بأنظمة الدفع الرباعي، بما يضمن الوصول إلى المواقع ذات التضاريس الصعبة وتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للعاملين في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الطبية الدائمة.

وأضاف أن الشركة تنفذ برامج تدريب طبي تستهدف رفع مستوى جاهزية العاملين وتمكينهم من تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، لا سيما في الجزر والمنشآت البحرية ومنصات الحفر النفطية والمواقع الصحراوية، مشيراً إلى أن نطاق عملياتها يمتد إلى النرويج والمملكة المتحدة وسلطنة عمان ومعظم دول الخليج العربي، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.

ولفت إلى أن تقنية الاتصال الطبي عن بعد تمثل أحد أبرز الحلول التي تستعرضها الشركة، إذ تتيح للفرق الطبية الموجودة في المواقع النائية التواصل المباشر مع المستشفيات والأطباء المختصين، حتى في المناطق التي تقع خارج نطاق تغطية شبكات الاتصالات التقليدية، بما يوفر الإرشاد الطبي اللازم ويدعم سرعة اتخاذ القرارات خلال التعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح أن التقنية تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لنقل المؤشرات الحيوية للمريض، بما في ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم، إلى المستشفى المستقبِلة، الأمر الذي يمكّن الأطباء والكوادر المختصة من متابعة الحالة والاطلاع على تاريخها الصحي وتقييم وضعها قبل وصولها، والاستعداد لتقديم الرعاية الطبية المناسبة فور نقلها.