"دراجون أويل" تستهدف رفع إنتاجها إلى 200 ألف برميل يومياً بحلول 2030

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / تستهدف شركة "دراجون أويل"، المملوكة لمجموعة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، زيادة إنتاجها النفطي إلى 200 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 150 ألف برميل حالياً، وذلك ضمن خطة توسعية تشمل تعزيز استثماراتها في مناطق عملياتها الحالية واستكشاف فرص جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وقال سعادة عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، إن الشركة تواصل تنفيذ خططها التوسعية مستفيدة من خبراتها الممتدة على مدى 26 عاماً في قطاع الطاقة.

وأوضح أن الشركة بدأت عملياتها في تركمانستان، حيث حصلت على امتياز لمدة 25 عاماً جرى تمديده إلى 35 عاماً، قبل أن تستحوذ في عام 2019 على امتياز في خليج السويس بمصر، إلى جانب امتلاكها حصة تبلغ 30% في حقل الفيحاء بالعراق، لتتركز عملياتها حالياً في هذه الدول الثلاث.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تحقيق النمو من خلال مسارين، يتمثل الأول في التوسع ضمن مناطق عملياتها الحالية، عبر دراسة فرص استثمارية في تركمانستان ومصر والعراق، فيما يشمل المسار الثاني دخول أسواق جديدة، مع التركيز على الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب دراسة فرص في جنوب شرق آسيا، ولا سيما ماليزيا وإندونيسيا.

وأشار إلى أن "دراجون أويل" شاركت في "أديبك" للمرة السابعة تقريباً منذ عام 2018، مؤكداً أهمية المعرض في جمع المنتجين والمستهلكين والمقاولين وصناع القرار في قطاع الطاقة تحت سقف واحد، بما يتيح استكشاف فرص التعاون وعقد الصفقات والاطلاع على أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات المتخصصة.

وأكد أن "أديبك" يمثل منصة عالمية رائدة لقطاع النفط والطاقة، ويجسد مكانة أبوظبي ودولة الإمارات في جمع أبرز صناع القرار والخبراء في القطاع، بما يعزز فرص التعاون ويدعم تطور منظومة الطاقة عالمياً.