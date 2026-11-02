مؤتمر الشارقة للناشرين يعزز الشراكات العابرة للحدود

الشارقة في 2 نوفمبر / وام / جمع "مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين" في دورته السادسة عشرة، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري بمشاركة 1433 ناشرا من 126 دولة، ناشرين ووكلاء أدبيين وخبراء من مختلف أسواق العالم ضمن منصة مهنية لتبادل الخبرات ومناقشة تحديات صناعة الكتاب، إلى جانب بحث فرص التعاون التجاري وشراء وبيع حقوق النشر والترجمة، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكات العابرة للحدود.

ووفر المؤتمر برنامج "التبادل العالمي"، الذي يعقد لأول مرة، لإتاحة فرص لقاءات بين الخبراء لتبادل التجارب المهنية، بالتوازي مع اجتماعات "عقد الصفقات" التي خصصت مساحة للمفاوضات المباشرة وفق مواعيد مسبقة، لاستعراض قوائم الإصدارات المتاحة للتعاقد والتعرف إلى اهتمامات دور النشر ومناقشة انتقال العناوين بين اللغات والأسواق، بما يمهد لتطوير اتفاقيات تجارية وشراكات مهنية وقنوات للوصول إلى القراء في مختلف أنحاء العالم.

وقالت ريبيكا هارت، المديرة الأولى للعلاقات في المجلس الثقافي البريطاني، إن المجلس اصطحب 6 ناشرين من المملكة المتحدة للمشاركة في المؤتمر للمرة الأولى بهدف بناء علاقات مهنية، مشيرة إلى أن جلسات التبادل العالمي أتاحت لقاء وكيلة أدبية من المنطقة للتعرف إلى آليات بيع الحقوق والخروج بأفكار قد تقود لاتفاقيات مستقبلية.

وأشار سان مون أونغ، رئيس جمعية الناشرين في ميانمار، إلى أن الجلسات أتاحت مناقشة تحديات قطاع النشر في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، وتطوير صناعة القصص المصورة، بصورة تختلف عن الاجتماعات الثنائية المخصصة للتفاوض على شراء وبيع الحقوق.

وأكد باولو هيراس، الرئيس والشريك المؤسس لمؤسسة "كوميكيت" في الفلبين، أهمية تخصيص مساحة للقصص المصورة والروايات المصورة لتشجيع المزيد من دور النشر المتخصصة على المشاركة في المؤتمر.

وتضمن برنامج "التبادل العالمي" لقاء متخصصا في القصص المصورة بإدارة كو ليانغ، ولقاء جمع جمعية الناشرين الإماراتيين بوفد آسيوي، إلى جانب التعريف بصناعة النشر في سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

كما شمل البرنامج لقاءات جمعت ناشرين عربا مع نظرائهم من أميركا اللاتينية بإدارة أرتورو توريس مورينو، وناشرين من أفريقيا وأميركا اللاتينية بإدارة ميرسي كيروي، ولقاء متخصصا في كتب الأطفال بإدارة ماورو سبانيول.

وشهد المؤتمر تنظيم برنامج "تبادل مجلس الإدارة" الذي أتاح عقد لقاءات مع قيادات تنفيذية لمناقشة المشروعات والاستفادة من الخبرات في تطوير الأعمال، وضمت قائمة القيادات سانيو ديلون، رئيسة مجموعة "راندوم هاوس" التابعة لـ"بنغوين راندوم هاوس" في الولايات المتحدة، وخوسيه بورغينو، الأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين، وأديبة عمر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "بيربادانان كوتا بوكو" الماليزية.

وتتواصل الجلسات غدا بلقاءات تجمع ناشرين عربا بممثلين عن المجلس الثقافي البريطاني، وناشرين أفارقة بوفد آسيوي، إضافة إلى لقاء للناشرين المتخصصين في الكتب المؤلفة باللغة التاميلية مع نظرائهم من العالم العربي.