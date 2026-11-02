"أراضي دبي" تطلق خدمة "إيجاري" المطورة عبر تطبيق "دبي الآن"

دبي في 2 نوفمبر / وام / أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إتاحة خدمة "إيجاري" بحلتها المطورة عبر تطبيق "دبي الآن"، لتبسيط الإجراءات العقارية وتقليل خطواتها وتسريع إنجاز المعاملات، بما يضمن تعزيز مستويات الأمان والشفافية.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين إنشاء عقود الإيجار وتسجيلها وإصدار الشهادة فور اعتماد العقد، إلى جانب تجديد العقود أو إلغائها تفاعليا بين المالك والمستأجر باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS)، مع إمكانية سداد تأمين هيئة كهرباء ومياه دبي وتفعيل خدمات العقار مباشرة ضمن الرحلة الرقمية ذاتها، لترسيخ مفهوم "الحكومة الواحدة" واختصار الجهد والوقت.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لسياسة "خدمات 360" لحكومة دبي الهادفة إلى تقديم خدمات سلسة واستباقية، وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" واستراتيجية دبي الرقمية.

ويتزامن إطلاق الخدمة مع تسجيل سوق الإيجارات بالإمارة مستويات نشاط مستقرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 32.2 مليار درهم، بتسجيل 118 ألفا و385 عقد إيجار جديدا، و135 ألفا و607 عقود تجديد، بما يعكس ثقة المتعاملين وكفاءة البيئة التنظيمية.

وأكد محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة في تطوير الخدمات العقارية الرقمية لتقديم تجربة أكثر تكاملا بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وضمن رؤية الدائرة لتوحيد رحلة المتعامل في منصة موثوقة تواكب تطلعات المجتمع.

وأوضحت سعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، أن الخطوة تجسد التوجه نحو القنوات المشتركة، ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى تسهيل الوصول للخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن جمع خدمات السكن بتجربة واحدة يقلل الانتقال بين الجهات، وأن نجاح التحول الرقمي يقاس بتأثيره الإيجابي في حياة الناس.

واعتبر المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن تكامل خدمات الهيئة مع "إيجاري" يقدم نموذجا متقدما للتعاون الحكومي محوره الإنسان، تجسيدا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لترسيخ ريادة دبي الرقمية وتقديم خدمات استباقية، موضحا أن تفعيل الخدمات وسداد التأمين برحلة موحدة يدعم مستهدفات "D33" ويرتقي بتجربة المتعاملين.