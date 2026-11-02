"تنمية المجتمع" تطلق "وياكم" لتعزيز استعداد الشباب الإماراتي للحياة الأسرية

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدورة الخامسة من منصة "وياكم"، لتتيح مجدداً لأفراد المجتمع مشاركة أفكارهم والإسهام في تطوير حلول مبتكرة للمواضيع الاجتماعية ذات الأولوية في إمارة أبوظبي وذلك بالتزامن مع شهر "الإمارات تبتكر" وعام الأسرة، وانطلاقاً من أن الأفكار الأقرب إلى احتياجات المجتمع تنبع من أفراده.

وتركز الدورة الخامسة هذا العام على دعم جاهزية الشباب الإماراتي للزواج، من خلال استقطاب أفكار وحلول مبتكرة تساعدهم على بناء حياة زوجية ناجحة ومستدامة، بالتوازي مع مواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية وتطورهم الشخصي، وتعزيز جاهزيتهم المالية.

ومنذ إطلاقها في عام 2022، استقطبت منصة "وياكم" أكثر من 729 فكرة ومبادرة مجتمعية عبر دوراتها الأربع السابقة، وأسهم العديد منها في إطلاق مبادرات جديدة وتطوير مبادرات قائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات، بما يعزز الأثر الاجتماعي وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وتواصل وياكم دورها بوصفها مساحة تعبّر عن صوت المجتمع وتستقطب حلولاً للأولويات الاجتماعية، وتتيح لأفراده الانتقال من التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم إلى الإسهام في تصميم حلول عملية ومبتكرة قابلة للتطوير والبناء عليها، بما يدعم جهود التنمية الاجتماعية ويعزز جودة الحياة في الإمارة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد طارق الجنيبي، أخصائي رئيسي ابتكار في مكتب الابتكار والشراكات الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع: نؤمن بأن المجتمع ليس متلقياً للحلول فحسب، بل شريك أساسي في تصميمها وصناعة أثرها، ومن خلال منصة وياكم، نتيح لأفراد المجتمع مساحة لمشاركة أفكارهم وخبراتهم، والإسهام في تطوير حلول مبتكرة تستجيب للأولويات الاجتماعية وتدعم جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وأضاف: تركز الدورة الخامسة على موضوع يلامس مستقبل الأسرة والمجتمع، وهو جاهزية الشباب الإماراتي للزواج والحياة الأسرية ونتطلع إلى أفكار تنطلق من فهم واقعي لاحتياجات الشباب، وتقدم حلولاً عملية تساعدهم على بناء أسر مستقرة ومزدهرة، لأن الاستثمار في جاهزية الشباب اليوم هو استثمار في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع مستقبلاً.

وتؤكد الدائرة، من خلال الدورة الجديدة، أن كل فكرة تحمل فرصة لصناعة أثر، وأن إشراك المجتمع في تصميم الحلول يمثل خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وجودة حياة أفضل للجميع.

وتمر الأفكار المشاركة في الدورة بمراحل التقييم والتطوير، وصولاً إلى اختيار أفضلها وتأهيلها، بما يتيح للمشاركين تطوير حلولهم وتعزيز قابليتها للتطبيق وتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود.

ودعت دائرة تنمية المجتمع أفراد المجتمع إلى تقديم أفكارهم وحلولهم المبتكرة ضمن الدورة الخامسة من منصة «وياكم»، للإسهام في دعم جاهزية الشباب الإماراتي للحياة الأسرية.