مكتبة محمد بن راشد تبحث تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي مع مكتبة الدولة الروسية

دبي في 2 نوفمبر / وام / بحثت مكتبة محمد بن راشد، خلال استقبالها راشد ميموفي تشينغولكوف، نائب المدير العام لشؤون التشغيل والإنشاءات والأمن في مكتبة الدولة الروسية، سبل تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي، وذلك بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعلي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات، وعدد من مسؤولي وموظفي المكتبة.

وتناول اللقاء آفاق تبادل الخبرات في إدارة المكتبات وحفظ التراث الإنساني، والاستفادة من التقنيات الحديثة في صون المقتنيات النادرة وترميم المجموعات التاريخية، بما يفتح فرصا واسعة لتعزيز التواصل الثقافي بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وتوسيع مجالات التعاون في الترجمة والنشر وتبادل الإصدارات.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى إسهامات الأدب الروسي في الثقافة الإنسانية عبر أعمال كبار الأدباء مثل ألكسندر بوشكين وفيودور دوستويفسكي وليو تولستوي، فيما استعرض تشينغولكوف مشروع الرقمنة في مكتبة الدولة الروسية الذي نجح في إتاحة أكثر من 6 ملايين كتاب ومخطوطة خلال خمس سنوات بالتعاون مع المكتبات الفيدرالية الروسية.

وناقش الطرفان الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعي الثقافة والفنون وإثراء المحتوى الإبداعي وأساليب حفظ المعرفة بصورة مسؤولة تحافظ على أصالة الإبداع، مؤكدين أهمية دور المكتبات كمنصات فاعلة للحوار الحضاري والتواصل بين الشعوب.

وشهدت الزيارة جولة للوفد الروسي في معرض الذخائر الذي يضم أكثر من 300 قطعة نادرة من المخطوطات والكتب التاريخية والخرائط، بما فيها نسخ لأعمال روسية نادرة، حيث أشاد تشينغولكوف بالبنية التحتية الحديثة والخدمات المعرفية المتكاملة لمكتبة محمد بن راشد.

واختتم اللقاء بتبادل الإهداءات، إذ قدم الضيف الروسي إصدارا خاصا بعنوان "جوانب من حلم عظيم: عمارة مكتبة الدولة الروسية" يوثق التاريخ المعماري للمبنى، في حين أهداه الدكتور محمد سالم المزروعي كتاب "ذخائر مكتبة محمد بن راشد" الذي يوثق جانبا من مقتنيات المكتبة المعرفية والتراثية النادرة.