اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يشارك في معرض الشارقة للكتاب بـ 352 إصدارا و6 جلسات ثقافية

أبوظبي في 2 نوفمبر / وام / يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، من خلال برنامج ثقافي متنوع ومجموعة واسعة من الإصدارات الفكرية.

ويتضمن البرنامج الثقافي للاتحاد تنظيم ست فعاليات خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر، لمناقشة قضايا القصة القصيرة والنقد الأدبي والكتابة الإبداعية وتحولات التجربة السردية بمشاركة نخبة من الأدباء والنقاد، حيث تشمل الفعاليات تسليط الضوء على جائزة غانم غباش للقصة القصيرة وتنظيم أمسية شعرية.

وعلى صعيد الإصدارات، يطرح الاتحاد 352 إصدارا أدبيا، من بينها 12 عنوانا جديدا تتنوع بين القصة والرواية والشعر والدراسات النقدية، بهدف مد جسور التواصل بين المبدعين والجمهور، ودعم الحراك الثقافي، والتعريف بالتجارب الإبداعية الإماراتية والعربية لتعزيز مكانة المعارض كمنصات فاعلة لتبادل المعرفة.